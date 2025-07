Firefox 141: schede raggruppate con AI e altre novità

Mozilla ha da poco rilasciato Firefox 141. La nuova versione del browser porta in dote alcune modifiche e funzionalità richieste da tempo, in primis il raggruppamento automatico delle schede con l’intelligenza artificiale.

Firefox 114: AI per il raggruppamento automatico delle schede e non solo

Andando maggiormente in dettaglio, la funzione prevede che il browser può raggruppate automaticamente le schede tramite AI e suggerire nomi per ogni gruppo in base alle tab che contiene. Da tenere presente che l’elaborazione dell’AI avviene sul dispositivo per una migliore privacy.

Oltre a ciò, utilizzando le schede verticali adesso è possibile ottenere più o meno spazio per esse restringendo o espandendo l’area degli strumenti nella parte inferiore della barra laterale. È sufficiente prendere il divisore e trascinarlo verso l’alto o verso il basso. Gli strumenti e i pulsanti che non si adattano all’area regolata saranno disponibili nel menu di overflow.

Mozilla ha implementato pure alcune interessanti modifiche per gli utenti Linux. Firefox ora utilizza meno memoria e non richiede più un riavvio forzato dopo un aggiornamento da parte di un gestore di pacchetti. C’è anche una modifica specifica per gli utenti di Windows 11 in base a cui il browser adesso usa le icone dei caratteri fornite dal sistema per i pulsanti della didascalia.

Un altro grande cambiamento in Firefox 141, preannunciato già nei giorni scorsi, è il supporto WebGPU su Windows. I siti web possono pertanto attingere alla scheda grafica del PC per eseguire attività più pesanti.

Altre modifiche minori, ma ugualmente interessanti, in Firefox 141 includono il supporto per il riempimento automatico degli indirizzi in Brasile, Spagna e Giappone, la possibilità di utilizzare la barra degli indirizzi come convertitore di unità (lunghezza, temperatura, massa, forza, fusi orari e misurazione angolare), un dizionario catalano integrato per Firefox in valenciano e altre lingue per Firefox Translate (albanese, gujarati, ebraico, hindi, kannada, malese, malayalam, persiano e telugu). Non mancano poi le consuete correzioni di sicurezza.