Firefox 141 supporterà WebGPU su Windows

Il Mozilla Gfx Team ha annunciato che Firefox 141 per Windows supporterà WebGPU. Si tratta di una API (Application Programming Interface) a basso livello che permette agli sviluppatori di sfruttare la potenza della GPU per l’esecuzione di contenuti più pesanti, come i giochi, all’interno del browser.

WebGPU in Firefox 141 per Windows

WebGPU è stata introdotta nel 2021 ed è l’erede di WebGL. Dovrebbe diventare uno standard W3C nei prossimi mesi. Google e Microsoft hanno aggiunto il supporto in Chrome e Edge nel 2023. Sarà disponibile in Safari 26, mentre Mozilla supporterà WebGPU con Firefox 141 per Windows che sarà disponibile il 22 luglio. Successivamente arriverà anche su macOS, Linux e Android.

La versione Windows del browser ha avuto la precedenza perché è ovviamente quella più utilizzata. WebGPU è comunque disponibile da parecchio tempo in Firefox Nightly su tutte le piattaforme, escluso Android. L’implementazione di Mozilla è basata su WGPU, un pacchetto Rust che fornisce un’interfaccia unificata e portabile alle API grafiche di basso livello della piattaforma sottostante: Direct3D 12, Metal e Vulkan. WGPU è sviluppato come progetto open source indipendente su GitHub, viene ampiamente utilizzato anche al di fuori di Firefox e vanta una community attiva.

WebGPU è una API piuttosto complessa e i contenuti che sfruttano la GPU devono funzionare senza problemi. Mozilla afferma che l’implementazione in Firefox 141 dovrebbe essere affidabile nella maggioranza dei casi. Ci sono però alcuni bug da risolvere. Ad esempio, Firefox utilizza la comunicazione inter-processo senza buffer per trasmettere le richieste dei contenuti web al processo sandbox della GPU, quindi c’è un uso eccessivo delle risorse. Il fix che migliora significativamente le prestazioni sarà disponibile in Firefox 142.

Gli sviluppatori che testano WebGPU possono segnalare eventuali problemi in Bugzilla, fornendo le istruzioni dettagliate per la riproducibilità del bug.