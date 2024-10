Microsoft aggiorna Copilot: Voice, Vision e Daily

Insieme al rilascio di Windows 11 24H2 e all’annuncio di nuove funzionalità IA per i Copilot+ PC, Microsoft ha svelato un corposo aggiornamento per Copilot. L’assistente digitale ha ricevuto capacità visive e vocali, oltre ad una nuova interfaccia su web, Windows, Android e iOS. Il rollout avverrà gradualmente a partire da alcuni paesi e in lingua inglese.

Copilot parla, legge e pensa

La prima novità è Copilot Voice. Permette agli utenti di usare la voce per chiedere informazioni e l’assistente risponderà a voce alta, anche cambiando il tono durante la conversazione. È possibile scegliere tra quattro voci differenti. È inizialmente disponibile in inglese in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Microsoft ha specificato che c’è un limite temporale. Per avere più minuti serve l’abbonamento a Copilot Pro.

Copilot Vision è invece la funzionalità che “vede” lo schermo. Può comprendere una pagina web visualizzata con Microsoft Edge e rispondere alle domande sul contenuto (anche usando Copilot Voice). Microsoft specifica che è una funzionalità opt-in e che tutti i dati vengono eliminati al termine della sessione.

Inizialmente può essere utilizzata solo su un numero ridotto di siti popolari. Non funziona su siti con paywall e contenuti sensibili. L’accesso a Copilot Vision è possibile tramite Copilot Labs e limitato ad alcuni abbonati Pro negli Stati Uniti.

Copilot Daily è invece un riepilogo di notizie e meteo che viene letto a voce alta usando Copilot Voice. I contenuti provengono da fonti autorizzate, tra cui Reuters, Axel Springer, Hearst Magazines, USA TODAY Network e Financial Times. Al momento è disponibile solo in Regno Unito e Stati Uniti.

Copilot Discovery è la funzionalità che consente di personalizzare l’esperienza. Con il permesso dell’utente (opt-in) può utilizzare precedenti interazioni con l’assistente, cronologia delle conversazioni e interazione con app e servizi di Microsoft. La personalizzazione non è disponibile in Europa e Regno Unito.

L’ultima novità è Think Deeper. Copilot impiega più tempo per rispondere a domande complesse in modo più dettagliato sfruttando modelli di ragionamento. Sarà disponibile attraverso Copilot Labs solo per alcuni abbonati Pro in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.