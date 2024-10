Copilot+ PC: Recall, Click to Do e altre novità in arrivo

Giornata di grandi novità per Microsoft: l’aggiornamento alla versione 24H2 di Windows 11 è ora disponibile per tutti e i Copilot+ PC stanno per ricevere alcune funzionalità inedite. Queste ultime sono appena state annunciate attraverso le pagine del blog ufficiale. L’obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano e di offrire agli utenti nuovi modi per semplificare operazioni complesse, facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Microsoft annuncia novità per i Copilot+ PC

Ricordiamo che nella categoria rientrano i computer dotati di un processore con NPU integrata, vale a dire le unità di ultima generazione lanciate da Qualcomm (Snapdragon X), Intel e AMD.

Partiamo da Click to Do. In estrema sintesi, si occupa di posizionare un livello in sovrimpressione che suggerisce azioni rapide da eseguire sui testi e sulle immagini, in modo coerente con il contesto. Ad esempio, consiglia di effettuare una ricerca basandosi sulle informazioni visualizzate o di applicare una sfocatura allo sfondo di una fotografia. Si attiva premendo il pulsante Windows sulla tastiera e facendo click su un punto qualsiasi dello schermo.

La software house ha migliorato la ricerca di Windows, aggiungendo il supporto al linguaggio naturale e colloquiale. In altre parole, è possibile trovare gli elementi desiderati anche senza specificarne in modo corretto una parte del nome o del contenuto. Vale anche per le immagini archiviate nello spazio cloud di OneDrive. Il miglioramento sarà integrato in Esplora file e nelle Impostazioni entro i prossimi mesi.

L’app Foto accoglie Super Resolution. Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire quale sia la sua utilità: incrementa fino a otto volte la risoluzione di un’immagine, senza perdere nitidezza, anzi, migliorandone la qualità quando necessario. Sono previsti controlli specifici per l’elaborazione.

C’è poi Recall. Chi ha seguito le ultime evoluzioni di questa tecnologia, sa bene come il progetto non sia andato esattamente secondo i piani di Microsoft. I tanti feedback negativi raccolti hanno costretto a posticiparne il lancio. Ora, la versione aggiornata della funzionalità è quasi pronta per il rilascio. Arriverà sotto forma di anteprima entro ottobre sui Copilot+ PC con processore Qualcomm, a novembre invece sui modelli con CPU di Intel e AMD. In un primo momento sarà distribuita nel canale Insider di Windows.

Ennesima iniezione di IA anche per Paint, con Generative Fill ed Erase. Anche in questo caso, servono poche spiegazioni: gli algoritmi si occuperanno di riempire o rimuovere le porzioni delle immagini specificate.

Di seguito un filmato riepilogativo per le novità presentate oggi dal gruppo di Redmond.

Dove non specificato diversamente è previsto un rollout in tempi brevi, passando prima dal canale Insider di Windows per la necessaria fase di test. Per quanto riguarda Foto e Paint, sarà necessario scaricare le versioni aggiornate delle applicazioni dal Microsoft Store.