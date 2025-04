DeepSeek R2 in arrivo: sarà più potente ed economico

Dopo aver fatto tremare i mercati finanziari e aver spinto giganti come OpenAI e Google a rivedere i loro prezzi, DeepSeek si prepara a sconvolgere di nuovo gli equilibri.

DeepSeek R2 promette più potenza a costi ancora più bassi

Dal suo sensazionale debutto nel gennaio 2025 con il modello R1, DeepSeek ha lasciato il segno con il suo approccio radicalmente low-cost. Ha dimostrato, infatti, che l’efficienza non dipende necessariamente da investimenti colossali. R2, il cui rilascio è imminente, promette di spingersi ancora oltre in termini di ragionamento, programmazione e supporto multilingue.

Il nuovo modello inoltre, punta a essere multimodale, cioè capace di comprendere ed elaborare non solo testo, ma anche immagini, suoni e forse perfino video. Una versatilità ancora poco diffusa tra i modelli AI orientati al business. DeepSeek si basa su un’architettura ottimizzata, in particolare attraverso tecniche come la Mixture-of-Experts (MoE), che attiva solo le parti della rete neurale necessarie per ogni compito, riducendo così le risorse consumate.

L’impatto di DeepSeek sul mercato non si limita alle sue prestazioni tecniche. La sua politica di prezzi aggressiva, con sconti fino al 75% in determinate fasce orarie, ha scatenato una vera e propria guerra. Questa strategia mira ad attirare un’ampia gamma di sviluppatori, soprattutto in Occidente, dove gli elevati costi di inferenza frenano ancora l’adozione di massa dell’AI. Ecco perché OpenAI reso gratuito l’accesso al modello o4-mini e Google offre i suoi modelli Gemini 2.5 Pro e Deep Research a prezzi scontati.

Con DeepSeek la Cina diventa temibile

L’arrivo di DeepSeek R2 sta per scuotere (ancora) il mercato, mettendo i big dell’AI con le spalle al muro, soprattutto nel segmento economico. Se mantiene la promessa – potenza al top a prezzi stracciati – potrebbe accelerare la democratizzazione dell’AI in molti settori, dalle PMI alle grandi imprese. Tuttavia, questa corsa al ribasso solleva anche interrogativi sulla sostenibilità economica dei modelli e sulla qualità dei servizi offerti.

Inoltre, c’è da considerare anche il risvolto geopolitico: l’ascesa fulminante di DeepSeek segna l’ingresso prepotente della Cina nell’élite mondiale dell’AI, capace finalmente di dare filo da torcere agli americani. Una dinamica esplosiva che spingerà inevitabilmente i regolatori, soprattutto in Europa, a irrigidire ulteriormente le norme su sicurezza e privacy dei dati.