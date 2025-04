Google Workspace: nuove funzionalità AI di aprile

Google ha annunciato il feature drop di aprile per la suite di produttività cloud. Quasi tutte le novità di Workspace sfruttano Gemini per velocizzare diverse attività. In particolare, gli utenti potranno utilizzare le funzionalità AI nell’app Gemini, Gmail, Google Slides e Google Chat.

Novità di aprile per Google Workspace

Le prime due novità riguardano l’app Gemini. È possibile creare la bozza di un documento utilizzando la funzionalità Canvas. Lo spazio interattivo permette anche di generare, ottimizzare e vedere l’anteprima del codice. Per il lavoro collaborativo si può esportare i contenuti in Google Docs. L’app consente inoltre di “ascoltare” un documento grazie alla funzionalità Audio Overviews che genera un audio in stile podcast.

In Gmail sono invece disponibili le Contextual Smart Replies (solo in Workspace Business e Enterprise). Sfruttando il modello Gemini viene generata una risposta dettagliata e rilevante sulla base dell’argomento trattato nelle email. È possibile visualizzare un’anteprima e modificare il testo prima dell’invio.

In Google Slides è stata aggiunta una barra laterale con vari modelli per la presentazione. Dopo aver scelto quello più adatto, l’utente può apportare le modifiche necessarie. Le immagini possono essere generate con Gemini.

Infine, l’azienda di Mountain View ha aggiunto una board tab in Google Chat. È un hub centrale in cui l’utente trova i contenuti più importanti (link, file e messaggi). Ciò evita di cercarli nelle conversazioni. Google ha integrato anche l’app HubSpot, una soluzione di Smart CRM che permette di accedere ai dati dei clienti e ricevere notifiche in tempo reale.