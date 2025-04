ChatGPT sarà meno educato e noioso con gli utenti

Come sosteneva Goethe, la “Gentilezza è la catena d’oro con la quale la società viene tenuta insieme“. Ma ChatGPT sembra aver preso un po’ troppo alla lettera questa affermazione. Talmente tanto che i suoi utenti stanno iniziando a trovare le sue interazioni un po’ stucchevoli. Ma niente paura, OpenAI ha capito il problema e sta già lavorando per rendere il chatbot meno servile.

Con gli ultimi aggiornamenti, GPT-4o è diventato un po’ troppo compiacente e gli utenti ne hanno fin sopra i capelli. È un’osservazione che viene fatta sempre più spesso e che si può leggere regolarmente sui social network. Se ne è accorto anche Sam Altman, che ha ammesso senza giri di parole che gli ultimi aggiornamenti hanno reso la personalità del chatbot “troppo adulatrice e noiosa“.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.

at some point will share our learnings from this, it's been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025