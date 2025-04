OpenAI svela nuovo GPT-4o: più intelligente e simpatico

Dimentichiamo il vecchio GPT-4o, un po’ rigido e scolastico. La nuova versione ha charme e intelligenza da vendere. Almeno secondo Sam Altman, che ha annunciato l’upgrade su X.

we updated GPT-4o today! improved both intelligence and personality. — Sam Altman (@sama) April 25, 2025

Nuova versione di GPT-4o di OpenAI: più intelligente e dotata di personalità

Che OpenAI sia “affezionata” a GPT-4o è evidente. Anche dopo il lancio dei modelli o3 e o4-mini con capacità di ragionamento avanzate, l’azienda continua a perfezionare il suo modello principale. L’aggiornamento di marzo ha trasformato GPT-4o in uno strumento più intuitivo e creativo. Esegue le istruzioni in modo più preciso, le sue capacità di programmazione sono migliorate, e anche la comunicazione è diventata più naturale.

Ora GPT-4o ha un’aura tutta sua, un’atmosfera che cattura e fa sentire a proprio agio. Merito di una personalità più accattivante e di uno stile comunicativo più chiaro e coinvolgente. Ma non è solo questione di apparenza. Il modello è diventato anche più sveglio e intuitivo. Sa cogliere al volo le esigenze degli utenti e adattarsi di conseguenza. E che dire delle capacità di programmazione? Anche qui, GPT-4o ha fatto passi da gigante. Il codice che sforna è più pulito, elegante ed efficiente. Insomma, se prima era un bravo, ora è un vero fuoriclasse.

C’è però un piccolo dettaglio che forse smorza l’entusiasmo. OpenAI non ha ancora aggiornato i benchmark per misurare le prestazioni del nuovo modello. Il motivo? I miglioramenti sono più qualitativi che quantitativi, difficili da tradurre in numeri e grafici. Per ora, il nuovo GPT-4o è disponibile solo attraverso ChatGPT. Gli sviluppatori dovranno aspettare ancora un po’ per mettere le mani sull’API.