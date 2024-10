Microsoft rilascia Windows 11 24H2 per tutti

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Windows 11 24H2 per tutti i dispositivi compatibili. Ovviamente le nuove funzionalità IA sono riservate ai Copilot+ PC. Come già avvenuto in passato, il rollout avverrà gradualmente nel corso delle prossime settimane. Per essere tra i primi a ricevere l’aggiornamento, noto anche come Windows 11 2024 Update, gli utenti devono scegliere la specifica opzione in Windows Update.

Come ottenere Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 è un “feature update”, quindi include nuove funzionalità rispetto a Windows 11 23H2, oltre a bug fix e miglioramenti. Microsoft ha aggiunto il supporto per lo standard Wi-Fi 7 e migliorato il supporto per le protesi acustiche Bluetooth LE.

Le impostazioni rapide sono visibili in un elenco a scorrimento, mentre nuove icone indicano la connessione in corso e quella Wi-Fi. Nella barra delle applicazioni vengono mostrate le anteprime delle finestre di Esplora file con schede multiple. Nel menu contestuale di Esplora file sono state invece aggiunte le etichette per le operazioni di copia, taglia, rinomina, cancella e condividi. Aggiunto inoltre il supporto per la creazione di archivi 7-zip e TAR.

Altre novità riguardano menu Start, impostazioni, lock screen, system tray, Task Manager, sicurezza, Windows Share, Windows Backup, monitor, Teams e risparmio energetico.

L’installazione di Windows 11 24H2 richiederà più tempo rispetto a Windows 11 23H2 perché verrà effettuata la sostituzione completa del sistema operativo. Se il dispositivo non è compatibile al 100% (ad esempio se ci sono applicazioni incompatibili), Microsoft non offrirà l’aggiornamento fino alla risoluzione dell’incompatibilità.

Gli utenti devono verificare la disponibilità in Windows Update. Per ricevere Windows 11 24H2 in anticipo è necessario scegliere l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili“. Nella pagina dedicata sono stati elencati i primi sei problemi, per alcuni dei quali sono già disponibili le soluzioni.