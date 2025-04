5 distribuzioni Linux più performanti da installare nel vostro PC

Linux è spesso considerato il sistema operativo ideale per hardware datato o poco potente, ma in realtà le distribuzioni disponibili sono anche state pensate per spremere al massimo i sistemi più moderni, che si tratti di PC o portatile. Ecco cinque distribuzioni ottimizzate per sfruttare al meglio i PC o i portatili più recenti e assicurarsi il massimo delle prestazioni.

Linux: le 5 distribuzioni più performanti che potete installare nel vostro PC o portatile

Come ben saprete, il mondo Linux offre centinaia, se non migliaia, di distribuzioni, ciascuna pensata per le esigenze più disparate e specifiche. Si tratta sicuramente di un grande vantaggio, che può però anche generare abbastanza confusione nella scelta. Motivo per cui abbiamo stilato una pratica lista con le distribuzioni più indicate e i relativi vantaggi.

Ubuntu Studio

Ubuntu Studio è una variante della distribuzione Linux ufficiale di Ubuntu pensata per professionisti e creativi. Basata sulla solida struttura del sistema di Canonical, include ottimizzazioni che rendono i flussi di lavoro veloci e fluidi.

Perché scegliere Ubuntu Studio:

Include applicazioni preinstallate per audio, video e grafica, risparmiando lunghe configurazioni manuali.

Utilizza un kernel a bassa latenza per accelerare l’elaborazione in tempo reale di audio e video.

Offre strumenti come l’utility per la configurazione audio di sistema, che semplifica la gestione delle impostazioni tramite un’interfaccia grafica, evitando l’uso del terminale.

Pop!_OS

Pop!_OS è un’altra distribuzione Linux derivata da Ubuntu ma sviluppata da System76, che ha realizzato un’edizione ottimizzata per sfruttare la potenza di PC, portatili ma anche server moderni. È disponibile una versione specifica che integra driver NVIDIA proprietari, perfetta se possedete una GeForce.

Perché scegliere Pop!_OS:

Include driver e librerie Vulkan già configurati per ottenere da subito il massimo delle prestazioni.

Permette di passare facilmente tra modalità risparmio energetico e alte prestazioni per ottimizzare la batteria nei portatili.

Ideale se volete Linux ma al tempo stesso amate giocare.

Garuda Linux

Garuda Linux è una distribuzione Linux basata su Arch, di tipologia rolling release, rivolta a utenti più esperti che gradiscono o preferiscono un desktop unico, originale e raffinato. È disponibile con diversi ambienti desktop, ma le edizioni di punta, vale a dire Mokka e Dragonized, fanno uso di KDE Plasma, spesso apprezzato per la pulizia grafica e la fluidità degli effetti visivi.

Il punto di forza del sistema è l’applicazione Garuda Rani, un software di manutenzione che consente di gestire il sistema tramite un’interfaccia grafica. Essendo basata su Arch, offre accesso all’Arch User Repository (AUR) e al Chaotic-AUR, con migliaia di applicazioni aggiuntive.

Perché scegliere Garuda Linux:

Include ottimizzazioni come il kernel Zen e zRAM per maggiori prestazioni.

L’edizione pensata per il gioco offre strumenti e ottimizzazioni specifiche per la maggior parte dei titoli.

Supporta driver NVIDIA proprietari per un’ottima compatibilità hardware con le GeForce.

L’interfaccia visiva è reattiva e molto bella da vedere, ideale se avete hardware moderno.

Nobara

Nobara è la distro perfetta per il gioco su Linux, basata su Fedora per assicurare il massimo della stabilità, oltre che a software e componenti sempre recenti. A differenza di Fedora però, che utilizza solo pacchetti open-source, Nobara include driver proprietari, codec multimediali e strumenti per preconfigurati appositamente per il gioco, rendendo il sistema già pronto anche per creare contenuti.

Perché scegliere Nobara:

Utilizza un kernel personalizzato con patch per un miglior supporto hardware.

Offre supporto avanzato per scaling frazionale e frequenza di aggiornamento variabile.

Driver NVIDIA proprietari.

Disponibile anche per Steam Deck e PC Home Theater, risultando ideale per chi gradisce l’esperienza console.

CachyOS

CachyOS è un’altra distribuzione Linux basata su Arch, che pone un forte accento sull’ottimizzazione delle prestazioni con i PC più recenti. Simile a Manjaro, ma più avanzata e ricca di funzionalità, offre un’esperienza molto intuitiva, coadiuvata da applicazioni grafiche per evitare il più possibile l’utilizzo del terminale, appannaggio degli utenti più esperti. Supporta tutti i principali ambienti desktop e file system orientati alle prestazioni, oltre all’accesso all’AUR.

Perché scegliere CachyOS:

Utilizza tecniche avanzate come Link Time Optimization (LTO) e BOLT per massimizzare le prestazioni.

I pacchetti sono ottimizzati per i moderni processori (x86-64-v3, v4, Zen4) per sfruttare al massimo l’hardware attuale.

Migliora il multitasking con una tecnologia di scheduling personalizzata, mantenendo il sistema reattivo anche con molte applicazioni aperte.

Permette di estrarre maggiori prestazioni dalle macchine più potenti, per le attività di gioco, creazione di contenuti, streaming e molto altro.

Non resta ora che a voi fare le vostre considerazioni, in base ai vantaggi di ciascuna distribuzione Linux, e scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.