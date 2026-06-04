Windows 11: in arrivo un menu contestuale più veloce e semplice

Il fatto che il menu contestuale mostrato da Windows 11 dopo un clic con il tasto destro del mouse (soprattutto all’interno di Esplora file) sia piuttosto confusionario non è un mistero. Lo sanno tutti coloro che ogni giorno sono alle prese con un PC e ne è consapevole anche la stessa Microsoft, che ha appena annunciato di essersi messa al lavoro per cambiare la situazione, ascoltando i feedback.

Un nuovo menu contestuale per Windows 11

La conferma è arrivata tramite un post su X, con la risposta fornita da Marcus Ash (Leading Design and Research) a un utente che si lamentava proprio di questo aspetto. A quanto pare, la novità farà parte di quel percorso di miglioramento del sistema operativo già avviato da qualche mese e che dovrebbe arrivare a completarsi entro la fine di quest’anno.

Stiamo lavorando per rendere i menu contestuali più veloci, più semplici di default e configurabili in base alle tue esigenze. Presto condivideremo maggiori dettagli sul nostro approccio.

Effettivamente, il layout attuale del menu contestuale è piuttosto confusionario. Lo screenshot qui sotto che abbiamo appena catturato mostra quanto visualizzato sullo schermo dopo aver fatto clic con il tasto destro del mouse su un’immagine, all’interno di Esplora file.

Non è chiaro quali saranno i cambiamenti introdotti, ma una personalizzazione sarebbe di certo gradita. Molti potrebbero trovare utile, ad esempio, poter intervenire sul numero e sulle dimensioni degli elementi che oggi occupano una porzione importante dello schermo.

Già oggi c’è chi si affida a tool e utility di terze parti per intervenire su questo aspetto del sistema operativo, ma poter contare su opzione e configurazioni integrate direttamente in Windows 11 sarebbe senza dubbio l’ideale. Come sempre accade in questi casi, la novità sarà sottoposta a una fase di test coinvolgendo gli iscritti al programma Insider prima di una distribuzione su larga scala.