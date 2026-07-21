Windows 11 25H2: ecco le novità in arrivo a fine mese

Microsoft ha rilasciato le build 26100.8942 e 26200.8942 per Windows 11 25H2/24H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Include le novità che saranno disponibili per tutti con l’aggiornamento opzionale in arrivo a fine mese (e con quello obbligatorio dell’11 agosto insieme alle patch di sicurezza). Nel canale Beta è invece presente la build 26220.8925 di Windows 11 25H2.

Principali novità per Windows 11 25H2/24H2

Le build 26100.8942 e 26200.8942 di Windows 11 25H2/24H2 includono novità e miglioramenti per Esplora file, Windows Search, menu Start e altri componenti del sistema operativo. In Esplora file viene mostrata la dimensione dei file con le unità di misura appropriate (KB, MB e GB), la barra degli indirizzi supporta il tasto centrale del mouse per aprire una cartella in una nuova scheda e non è più visibile il flash grigio all’avvio.

Windows Search offre una migliore ricerca dei file (anche quando l’utente sbaglia i nomi) e supporta i nomi con due caratteri. Il menu Start ricorda le preferenze di visualizzazione e offre una migliore navigazione con la tastiera. Per alcuni touchpad sono disponibili i controlli per la velocità di scrolling e zoom.

Ci sono inoltre diversi miglioramenti per widget, accessibilità, barra delle applicazioni, Windows Update, rete, stampa e batteria. Le novità per Esplora file e touchpad sono disponibili anche nella build 26220.8925 di Windows 11 25H2 nel canale Beta. Gli utenti troveranno anche le impostazioni per cambiare la dimensione del menu Start.

Microsoft ha rilasciato anche le build 28000.2597 (Release Preview) e 28020.2539 (Beta) per Windows 11 26H1 che possono essere installate sui dispositivi con processori Qualcomm Snapdragon X2 e NVIDIA RTX Spark.

La build 26300.8935 nel canale Experimental è invece per Windows 11 26H2, quindi può essere installata sui dispositivi con chip AMD e Intel. Come è noto, questa versione condivide lo stesso codice base di Windows 11 25H2/24H2. L’upgrade avverrà in pochi minuti dopo il download di un piccolo pacchetto che attiva le funzionalità.