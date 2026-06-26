L'aggiornamento a Windows 11 26H2 peserà solo 174 KB (o 6,5 GB)

Ha ufficialmente preso il via il coinvolgimento degli Insider nella fase di test sulla versione 26H2 di Windows 11. Un dettaglio curioso è quello riguardante le dimensioni dell’aggiornamento, che per alcuni utenti avrà un peso di soli 174 KB (non è un refuso). Per altri arriverà invece a circa 6,5 GB.

Il motivo è da ricercare nel metodo adottato da Microsoft per la gestione degli update. Dalla 23H2 alla 24H2, la software house ha scelto di cambiare branch di sviluppo, come aveva già fatto in precedenza dalla 21H2 alla 22H2. Così facendo, da quel momento in poi il sistema operativo è costruito su una base di codice differente e ogni ramo è trattato seguendo un proprio ciclo indipendente. Passare da un branch all’altro significa per l’utente eseguire ciò che in gergo è definito OS swap.

Poiché 24H2, 25H2 e 26H2 appartengono tutti allo stesso branch, ricevono gli stessi update cumulativi mensili e le stesse iniezioni di codice. Ciò che cambia da una versione all’altra è quali funzionalità vengono abilitate. La conseguenza diretta è che, per chi ha W11 25H2 o 24H2 installato sul proprio dispositivo, il file da scaricare per passare alla 26H2 peserà solo 174 KB, poiché tutte le funzionalità e tutti i contenuti dell’update sono già presenti in locale, vanno solo attivati. Invece, dovendo effettuare il passaggio da 23H2 a 26H2 (e quindi un OS swap), bisognerà armarsi di pazienza e scaricare un pacchetto da circa 6,5 GB con tutte le modifiche introdotte a partire dalla 24H2.

Quando arriverà la prossima versione di W11?

La versione 26H2 di Windows 11 arriverà in autunno. Non è stata comunicata una data di uscita precisa, ma considerando quanto avvenuto in passato è probabile un rilascio durante il mese di ottobre. Non saranno variati i requisiti hardware, dunque tutti i PC con 24H2 e 25H2 potranno eseguire l’aggiornamento.