 Windows 11: nuove build prima del passaggio a 26H2
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Windows 11: nuove build prima del passaggio a 26H2

Microsoft ha rilasciato nuove build per Windows 11 e illustrato come avverrà il passaggio da Windows 11 24H2/25H2 a Windows 11 26H2 in autunno.
Windows 11: nuove build prima del passaggio a 26H2
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Microsoft ha rilasciato nuove build per Windows 11 e illustrato come avverrà il passaggio da Windows 11 24H2/25H2 a Windows 11 26H2 in autunno.
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Microsoft ha rilasciato ieri sera cinque versioni preliminari di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider. La build 26300.8697 disponibile nel canale Experimental è quella con il maggior numero di novità (in realtà solo miglioramenti e bug fix). È la prima per Windows 11 26H2, ma è semplicemente un cambio di nome.

Novità delle build di Windows 11

La build 26220.8690 di Windows 11 25H2 disponibile nel canale Beta è quella che verrà testata dalla maggioranza degli Insider, in quanto può essere installata sui dispositivi con processori AMD e Intel. Microsoft ha migliorato l’affidabilità del menu Start, quindi ora visualizza le app appena installate o rimosse senza richiedere la disconnessione o il riavvio. Risolto inoltre un bug mostrato durante l’uso delle macchine virtuali.

Per gli Insider che usano dispositivi con processori Snapdragon X2 (Windows 11 26H1) ci sono le build 28020.2308 e 28120.2315 nei canali Beta e Experimental. L’unica novità di rilievo è una maggiore affidabilità dei driver HD Audio.

La build 29613.1000 è invece presente nel canale Experimental (Future Platforms). Gli Insider troveranno nuove opzioni in Impostazioni > Sistema > Audio. Le novità della build 26300.8697 di Windows 11 26H2 sono elencate in questo articolo.

Come detto è solo un cambio di nome, in quanto include tutte le funzionalità di Windows 11 25H2. Gli utenti passeranno a Windows 11 26H2 con “pacchetto di abilitazione“. Le novità sono già presenti in Windows 11 25H2 o verranno aggiunte con i prossimi aggiornamenti mensili, in modo simile al passaggio da Windows 11 24H2 a Windows 11 25H2.

Non avverrà quindi la completa reinstallazione del sistema operativo, come durante lo switch da Windows 11 23H2 a Windows 11 24H2. Ciò è possibile perché Windows 11 24H2/25H2 e Windows 11 26H2 condividono lo stesso codice base e gli stessi aggiornamenti. Non cambiano nemmeno i requisiti hardware minimi. Verrà invece posticipata la scadenza del supporto (probabilmente fino ad ottobre 2028).

Quanto descritto non vale per i dispositivi con processori Snapdragon X2 (Qualcomm) e RTX Spark (NVIDIA), sui quali è installato Windows 11 26H1 (il codice base è differente da quello di Windows 11 24H2/25H2/26H2). In tal caso è previsto un percorso di update alternativo. Probabilmente la “fusione” tra le versioni per chip x86 e Arm avverrà con Windows 11 27H2.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 20 giu 2026

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Luca Colantuoni
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20 giu 2026
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