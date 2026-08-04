Copia-incolla tra iPhone e Windows, Apple prepara la novità

Microsoft ha fatto appello al principio di interoperabilità e alle nuove regole europee per forzare Apple a prevedere una funzione che abiliti il copia-incolla da iOS a Windows (e viceversa), un po’ come avviene tra iOS e macOS grazie a Universal Clipboard (appunti condivisi). A scoprirlo è stata la redazione di MacRumors, che ha pubblicato un articolo utile per capire cosa ha chiesto il gruppo di Redmond e cosa ha risposto la mela morsicata.

Come funzionerà il copia-incolla da iOS a PC

Dal canto suo, Microsoft ha descritto la funzionalità che spera di veder implementata. Vorrebbe che, effettuando la copia di testo o altri contenuti supportati su iPhone, l’utente possa poi incollare l’elemento direttamente su PC. E all’occorrenza eseguire l’azione inversa. Idealmente, l’operazione non dovrebbe obbligare a eseguire più azioni, con una sincronizzazione continua degli appunti tra le due piattaforme che non richieda alcuna app aggiuntiva.

Apple ha iniziato a studiare la questione nel mese di marzo, arrivando a fine giugno a proporre una soluzione che equiparerebbe un computer Windows a una sorta di accessorio abbinato all’iPhone. L’approccio non è poi tanto diverso rispetto a quello introdotto per le notifiche, sempre per conformarsi agli obblighi delle nuove regole Ue. Per gli utenti comporterebbe la necessità di concedere un’autorizzazione per incollare gli elementi da iOS, una volta sola. Gli sviluppatori potranno adeguarsi con l’AccessorySetupKit.

Potrebbe trattarsi di un’esclusiva per l’Europa

È possibile che la funzionalità rimanga un’esclusiva per l’Europa. Al momento non è dato sapere se e quando debutterà, ma quasi certamente non prima dell’autunno 2027, stando alle informazioni trapelate.

Da un lato, Microsoft vuole potenziare la connessione tra i PC e i dispositivi mobile, come dimostra il lavoro svolto su Collegamento al telefono, dall’altro Apple ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per abilitare la caratteristica con le sue modalità, considerando l’implementazione una sfida tecnica notevole.