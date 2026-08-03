Starling è la distribuzione Linux creata in sei mesi con l'AI

C’è una nuova distribuzione Linux che sta facendo parlare di sé: si chiama Starling ed è stata sviluppata da una persona sola in sei mesi, ovviamente con l’aiuto dell’AI. L’autore del progetto precisa che non si tratta di un mockup né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo.

Una persona, sei mesi e l’AI: la distro Starling

Si interfaccia con la GPU tramite DRM/KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland e X11 in modo nativo. L’immagine qui sotto mostra la sua UI, con qualche somiglianza a macOS. Attraverso il repository GitHub, il responsabile del progetto racconta di essersi affidato all’intelligenza artificiale per riscrivere il layer del framework Flutter, convertendolo da Dart a Swift, lasciando invece invariato il motore di rendering in C++. L’ambiente desktop si basa su un windowing system.

È già disponibile il download dalle pagine del sito ufficiale (link a fondo articolo), con tutte le istruzioni del caso.

Linux non è mai stata solo il suo codice

Al di là di quella che è l’ambizione definita con l’annuncio, staremo a vedere se un progetto di questo tipo potrà prendere piede. Di certo, essendo il frutto di un lavoro in solitaria, viene meno il principio di comunità che da sempre rappresenta il punto di forza del mondo Linux.

Se ora anche una sola persona può raggiungere questo livello, allora il limite allo sviluppo del desktop Linux non è mai stato l’immaginazione o il gusto. È stata la manodopera. E la manodopera è proprio ciò che è diventato economico.