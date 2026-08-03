Astra di OpenAI risolve 10 problemi matematici irrisolti: svolta per l'AI?

Dieci problemi matematici irrisolti da almeno un decennio. Campi come geometria ad alta dimensione, teoria dei codici, teoria dei gruppi, complessità quantistica, crittografia post-quantistica, algebre degli operatori e combinatoria estremale. Un modello AI li ha risolti, e il costo computazionale totale per tutte e dieci le soluzioni? Circa 2.000 dollari ai prezzi API di GPT-5.6 Sol.

OpenAI ha svelato Astra in anteprima, il prossimo modello di frontiera dopo GPT-5.6, e ha mostrato ciò che una versione interna ha prodotto in matematica e informatica teorica. Se i risultati reggono alla verifica della comunità matematica, è il momento più significativo nella storia dell’AI applicata alla matematica.

Astra di OpenAI risolve 10 problemi matematici che sfidavano i ricercatori da decenni

Secondo OpenAI, Astra avrebbe risolto dieci problemi aperti in alcuni dei campi più complessi della matematica e dell’informatica teorica. Avrebbe ottenuto nuovi teoremi in geometria, teoria dei codici, teoria dei gruppi, complessità computazionale e informazione quantistica, oltre ad affrontare celebri congetture come quella di Connes, la congettura di Ehrhart e diversi problemi aperti di Erdős rimasti irrisolti per decenni.

Per il test, OpenAI ha individuato dieci problemi matematici su cui la ricerca non aveva compiuto passi avanti sostanziali da almeno un decennio. Astra ne ha generato le soluzioni e, in un secondo momento, ha redatto i risultati sotto forma di articoli scientifici. Infine, ha tradotto ogni dimostrazione in Lean, il sistema di verifica formale che permette di controllare automaticamente la validità.

OpenAI ha pubblicato i manoscritti, i certificati Lean e le guide ragionate generate dal modello per tutti i 10 problemi. La comunità matematica è invitata a esaminare le scoperte, stabilirne la significatività e usare le idee per ulteriori ricerche.

GPT-5.6 è stato annunciato cinque settimane fa. La settimana scorsa, OpenAI ha ridotto il prezzo di Luna dell’80% e di Terra del 20%. E adesso mostra Astra, il modello che viene dopo, con risultati matematici che nessun modello precedente ha ottenuto.

Astra potrebbe cambiare il ruolo dell’AI nella ricerca matematica

Anthropic ha Fable 5 e Mythos 5, con capacità di cybersicurezza che hanno trovato migliaia di vulnerabilità in Firefox. Google ha AlphaFold per le proteine e AlphaGenome per la genomica. OpenAI risponde con Astra nella matematica pura, il territorio dove l’AI può dimostrare capacità di ragionamento che vanno oltre la generazione di testo.

Se la comunità matematica confermerà che le soluzioni sono corrette, Astra non sarà soltanto un modello più potente, ma un sistema capace di contribuire con risultati originali alla ricerca matematica.