 Arrivano GPT-5.6 e ChatGPT Work dopo il via libera degli USA
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Arrivano GPT-5.6 e ChatGPT Work dopo il via libera degli USA

OpenAI riceve il via libera del governo per GPT-5.6 e lancia ChatGPT Work, un agente AI che crea documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
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OpenAI riceve il via libera del governo per GPT-5.6 e lancia ChatGPT Work, un agente AI che crea documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
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Dopo due settimane di anteprima limitata, con l’approvazione del Governo USA caso per caso, OpenAI riceve il via libera completo. GPT-5.6 è pubblico. Sam Altman lo definisce il miglior modello mai prodotto, e per celebrare l’evento, OpenAI annuncia anche ChatGPT Work, un agente AI che combina ChatGPT e Codex per gli utenti non esperti.

GPT-5.6: la famiglia Sol, Terra e Luna

GPT-5.6 è una suite di tre modelli. Sol è il più potente, specializzato in coding, cybersicurezza e scienza. Terra è il livello intermedio. Luna è il più economico. OpenAI presenta Sol come alternativa a costo inferiore rispetto ai modelli più potenti dei concorrenti.

Il rollout è a livello globale: utenti Mac e Windows, inclusi quelli del piano gratuito, hanno accesso immediato tramite l’app desktop. Su mobile e web, Pro, Enterprise e Edu prima, poi Plus e Business nei prossimi giorni.

ChatGPT Work: Codex per tutti

ChatGPT Work è il concorrente diretto di Claude Cowork di Anthropic, e funziona con la stessa logica. Combina il chatbot con l’agente di coding per creare un assistente capace di svolgere dei compiti, non solo rispondere a domande.

Come spiega OpenAI, può attingere ai dati delle app, dei file e dei flussi di lavoro che l’utente decide di condividere per generare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e applicazioni web pronti all’uso. Una directory di plugin unificata collega ChatGPT a Slack, Gmail, Google Drive, calendari e CRM.

Le ambizioni di OpenAI

La corsa è già iniziata. Da una parte c’è Anthropic con Claude Cowork, dall’altra Microsoft con Scout. Ora OpenAI entra in pista con ChatGPT Work. Tutti inseguono lo stesso obiettivo: creare un agente AI davvero utile nella vita di tutti i giorni, capace di lavorare davvero al posto nostro.

Il traguardo, però, è ancora lontano. Nelle presentazioni tutto sembra perfetto, basta assegnare un compito e l’AI restituisce il lavoro finito. Nella realtà quotidiana, invece, gli agenti sono ancora lontani dall’essere così affidabili. Con GPT-5.6, OpenAI spera di colmare questo divario e conquistare un vantaggio sui concorrenti. Ci riuscirà?

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 10 lug 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 lug 2026
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