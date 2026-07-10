Google indica le pubblicità create con l'AI: la nuova etichetta

La pubblicità che si vede su Google Search potrebbe essere stata scritta, progettata o modificata dall’AI, e adesso Big G lo dice chiaramente. Una nuova etichetta “creato o modificato con l’AI” appare nella sezione “Come è stata fatta questa pubblicità” nel pannello My Ad Center. Basta toccare i tre puntini o il pulsante info su una pubblicità e si vedrà se è stata prodotta con strumenti di AI generativi.

È la stessa trasparenza che YouTube applica ai video AI e che Meta offre con l’etichetta “AI info” nelle proprie pubblicità.

Google rende riconoscibili gli annunci creati con l’AI: ecco cosa cambia

Google applica automaticamente l’etichetta AI a tutte le pubblicità create con i propri strumenti. Per le pubblicità AI create con altri tool, l’etichetta deve essere applicata manualmente dall’inserzionista. In alcuni Paesi, l’etichetta potrebbe apparire direttamente sulla pubblicità, automaticamente o quando l’inserzionista dichiara volontariamente l’uso dell’AI. L’etichetta è visibile su Google Search, Google Discover e YouTube.

I limiti

L’applicazione automatica funziona solo per gli strumenti AI di Google. Se un inserzionista crea una pubblicità con Midjourney, DALL-E o qualsiasi altro strumento esterno e non dichiara l’uso dell’AI, l’etichetta non appare. La trasparenza dipende dall’onestà dell’inserzionista, il che lascia il tempo che trova…

Google punta sulla trasparenza

Google aveva già introdotto un obbligo di dichiarazione per i contenuti sintetici o alterati digitalmente nelle pubblicità politiche nel 2024. Ha anche ampliato l’impiego di tecnologie come SynthID e dello standard C2PA per facilitare l‘identificazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale e dei deepfake.

L’etichetta AI sulle pubblicità è un un ulteriore passo verso la trasparenza. sapere che la pubblicità che si sta guardando è stata generata da un modello invece che da un team creativo è un’informazione utile. Ma l’etichetta viene applicata automaticamente solo ai contenuti realizzati con gli strumenti AI di Google, negli altri casi è l’inserzionista a dover dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale, e questo purtroppo lascia spazio a possibili omissioni.