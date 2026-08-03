 Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI

Un giudice del Minnesota ha respinto la richiesta di bloccare l'applicazione del ban per app a siti di nudificazione presentata da xAI (SpaceXAI).
Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI
Business AI Informatica App e Software
Un giudice del Minnesota ha respinto la richiesta di bloccare l'applicazione del ban per app a siti di nudificazione presentata da xAI (SpaceXAI).
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il giudice Donovan Frank ha respinto la mozione di xAI (ora SpaceXAI) sul ban delle app di nudificazione in Minnesota. L’azienda di Elon Musk aveva chiesto di sospendere l’applicazione della legge (HF 1606) approvata a maggio. Anche in Europa è stato approvato un simile divieto, dopo la modifica dell’AI Act.

xAI rischia una multa di 500.000 dollari per ogni deepfake

Come è noto, Grok permette la generazione di immagini sessualizzate con la modalità Spicy. All’inizio di gennaio sono state condivise milioni di deepfake che raffiguravano donne e bambini senza il loro consenso. In molti paesi è stato vietato l’accesso al servizio e sono state avviate indagini. La suddetta modalità è stata successivamente riservata agli abbonati. Secondo SpaceXAI, gli utenti hanno aggirato le protezioni.

La legge del Minnesota vieta siti e app di nudificazione. I provider non devono consentire agli utenti di generare immagini e video di nudo non consensuali. Le persone raffigurate nei deepfake possono denunciare il proprietario del sito o dell’app. La sanzione prevista può arrivare a 500.000 dollari per ogni contenuto generato.

La legge viene applicata dal 1 agosto 2026. Tre giorni prima, xAI ha presentato una mozione per bloccare l’applicazione in quanto violerebbe il Primo Emendamento della Costituzione. L’azienda sarebbe quindi costretta a rimuovere la funzionalità da Grok. Il giudice Donovan Frank ha respinto la richiesta di un ordine restrittivo temporaneo (PDF) perché xAI non riceverà danni immediati dall’applicazione della legge (altrimenti non avrebbe presentato la mozione tre giorni prima).

Il prossimo 19 agosto è prevista l’udienza relativa alla richiesta di un’ingiunzione preliminare, quindi xAI potrebbe ancora ottenere il suo scopo. Anche in Europa è stato introdotto il divieto per le app di nudificazione. Verrà applicato a partire dal 2 dicembre 2026.

Fonte: NBC News

Pubblicato il 3 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire

Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire
Microsoft Teams riorganizza i pulsanti delle riunioni

Microsoft Teams riorganizza i pulsanti delle riunioni
Problemi con Poste Italiane: segnalazioni di down il 3 agosto (risolto)

Problemi con Poste Italiane: segnalazioni di down il 3 agosto (risolto)
Nuovi rincari per Xbox Series X: perché in Europa si paga di più?

Nuovi rincari per Xbox Series X: perché in Europa si paga di più?
Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire

Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire
Microsoft Teams riorganizza i pulsanti delle riunioni

Microsoft Teams riorganizza i pulsanti delle riunioni
Problemi con Poste Italiane: segnalazioni di down il 3 agosto (risolto)

Problemi con Poste Italiane: segnalazioni di down il 3 agosto (risolto)
Nuovi rincari per Xbox Series X: perché in Europa si paga di più?

Nuovi rincari per Xbox Series X: perché in Europa si paga di più?
Luca Colantuoni
Pubblicato il
3 ago 2026
Link copiato negli appunti