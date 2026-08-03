Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI

Il giudice Donovan Frank ha respinto la mozione di xAI (ora SpaceXAI) sul ban delle app di nudificazione in Minnesota. L’azienda di Elon Musk aveva chiesto di sospendere l’applicazione della legge (HF 1606) approvata a maggio. Anche in Europa è stato approvato un simile divieto, dopo la modifica dell’AI Act.

xAI rischia una multa di 500.000 dollari per ogni deepfake

Come è noto, Grok permette la generazione di immagini sessualizzate con la modalità Spicy. All’inizio di gennaio sono state condivise milioni di deepfake che raffiguravano donne e bambini senza il loro consenso. In molti paesi è stato vietato l’accesso al servizio e sono state avviate indagini. La suddetta modalità è stata successivamente riservata agli abbonati. Secondo SpaceXAI, gli utenti hanno aggirato le protezioni.

La legge del Minnesota vieta siti e app di nudificazione. I provider non devono consentire agli utenti di generare immagini e video di nudo non consensuali. Le persone raffigurate nei deepfake possono denunciare il proprietario del sito o dell’app. La sanzione prevista può arrivare a 500.000 dollari per ogni contenuto generato.

La legge viene applicata dal 1 agosto 2026. Tre giorni prima, xAI ha presentato una mozione per bloccare l’applicazione in quanto violerebbe il Primo Emendamento della Costituzione. L’azienda sarebbe quindi costretta a rimuovere la funzionalità da Grok. Il giudice Donovan Frank ha respinto la richiesta di un ordine restrittivo temporaneo (PDF) perché xAI non riceverà danni immediati dall’applicazione della legge (altrimenti non avrebbe presentato la mozione tre giorni prima).

Il prossimo 19 agosto è prevista l’udienza relativa alla richiesta di un’ingiunzione preliminare, quindi xAI potrebbe ancora ottenere il suo scopo. Anche in Europa è stato introdotto il divieto per le app di nudificazione. Verrà applicato a partire dal 2 dicembre 2026.