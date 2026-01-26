DSA: Commissione UE avvia indagine su Grok

Come previsto, la Commissione europea ha avviato una nuova indagine nei confronti di X sulla base del Digital Services Act (DSA). L’obiettivo è valutare se l’azienda di Elon Musk ha implementato le misure necessarie per bloccare la diffusione di immagini sessualmente esplicite generate da Grok. È stata inoltre estesa l’indagine avviata il 18 dicembre 2023 al sistema dei suggerimenti.

In arrivo una nuova sanzione per X?

Al centro della nuova indagine c’è quindi la pubblicazione di oltre 3 milioni di immagini sessualizzate (stima del CCDH) a partire a fine dicembre 2025. Elon Musk ha scaricato la colpa sugli utenti che hanno chiesto a Grok di generarle. La Commissione europea ritiene invece che X deve bloccarne la diffusione.

Gli obiettivi principali dell’indagine riguardano il rispetto di due obblighi previsti dal DSA:

Valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, tra cui la diffusione di contenuti illegali, gli effetti negativi in ​​relazione alla violenza di genere e le gravi conseguenze negative sul benessere fisico e mentale derivanti dall’implementazione delle funzionalità di Grok

Invio alla Commissione di una relazione di valutazione dei rischi per le funzionalità di Grok con un impatto critico sul profilo di rischio di X, prima della loro implementazione

La Commissione ha inoltre esteso l’indagine avviata il 18 dicembre 2023. Per tre violazioni ha già inflitto a X una sanzione di 120 milioni di euro. Ora verrà verificato se l’azienda ha valutato e mitigato adeguatamente tutti i rischi sistemici associati ai sistemi dei suggerimenti, tra cui quello basato su su Grok. Si aggiungono agli altri due aspetti da esaminare, ovvero efficacia dei meccanismi di segnalazione dei contenuti illegali e delle misure per evitare la manipolazione delle informazioni (note della collettività).

Non è prevista una data di termine del procedimento. Se verranno confermate le violazioni, X rischia una sanzione fino al 6% delle entrate globali annuali.