Violazione del DSA: sanzione di 120 milioni a X

Al termine di un’indagine durata quasi due anni, la Commissione europea ha inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per la violazione del Digital Services Act (DSA). L’azienda di Elon Musk ha ingannato gli utenti con la spunta blu, non ha rispettato l’obbligo di trasparenza per gli annunci pubblicitari e non ha permesso ai ricercatori di accedere ai dati pubblici.

Tre violazioni per X

L’indagine nei confronti di X era stata avviata il 18 dicembre (la prima in assoluto sulla base del DSA) e riguardava cinque aspetti. La Commissione europea ha pubblicato i risultati preliminari il 12 luglio 2024, confermando tre violazioni. Oggi è arrivata la comunicazione della sanzione.

La prima violazione è l’uso di un design ingannevole con la spunta blu di account verificato. Tutti gli utenti possono ottenere il badge pagando l’abbonamento Premium, quindi non è più possibile (come prima dell’acquisizione di Elon Musk) determinare l’autenticità dell’account. Il DSA vieta di affermare che l’utente è stato verificato, quando la verifica non è avvenuta.

La seconda violazione riguarda l’assenza di trasparenza pubblicitaria. I repository delle inserzioni non sono facilmente accessibili e mancano diverse informazioni importanti, come contenuto e argomento degli annunci, oltre all’entità legale che li ha pagati. Ciò impedisce di verificare se la pubblicità è falsa o se viene usata a scopo di truffa.

La terza violazione è il divieto di accesso ai dati pubblici previsto dai termini del servizio. X non consente ai ricercatori di analizzare i dati e individuare eventuali rischi sistemici. Per queste tre violazioni è stata inflitta una sanzione complessiva di 120 milioni di euro (la prima in assoluto sulla base del DSA).

L’azienda di Musk ha ora 60 giorni di tempo per comunicare le misure che intende adottare per eliminare il design ingannevole associato alla spunta blu. Per rimediare alle altre due violazioni ha invece 90 giorni di tempo. La Commissione valuterà le soluzioni proposte e indicherà le scadenze di implementazione. In caso di non ottemperanza verrà imposta una multa giornaliera.

Proseguono le indagini sugli altri due aspetti: contrasto alla diffusione di contenuti illegali (meccanismi di segnalazione) ed efficacia delle misure per evitare la manipolazione delle informazioni (note della collettività). Al momento non ci sono commenti ufficiali di X. Musk ha ringraziato il Vice Presidente JD Vance che aveva pubblicato un’indiscrezione.