Mark Zuckerberg annuncia agenti AI personali e aziendali

Il nostro obiettivo non è solo offrire Meta AI come assistente, ma creare agenti che possano capire i vostri obiettivi e poi lavorare giorno e notte per aiutarvi a raggiungerli. Mark Zuckerberg durante la call sui risultati trimestrali di mercoledì ha descritto due tipi di agenti AI in fase di sviluppo: uno personale, per aiutare le persone a raggiungere i diversi obiettivi nella loro vita, e uno aziendale, per aiutare imprenditori e aziende a crescere, raggiungere nuovi clienti e servire meglio quelli esistenti.

La frase “giorno e notte” non è retorica, è letterale. Meta sta costruendo agenti che lavorano in autonomia, tutto il tempo.

Agenti AI che lavorano giorno e notte per conto degli utenti

Secondo Zuckerberg, i nuovi agenti sono un’alternativa più accessibile a OpenClaw, la piattaforma open source per agenti AI locali. Ci sono un sacco di agenti che la gente sta costruendo per cose diverse, e non ce ne sono molti che darei a mia madre , ha detto. Come si fa a creare una versione di quell’esperienza che sia molto più rifinita e facile, e che abbia tutta l’infrastruttura già fatta per le persone?

Il test della madre è un buon metro: se un agente AI richiede configurazione tecnica, non è un prodotto consumer. Meta vuole l’agente che funziona appena si attiva.

Il modello: Muse Spark

Gli agenti si baseranno su Muse Spark, il primo modello uscito dai Meta Superintelligence Labs (MSL), il laboratorio guidato dai ricercatori che Zuckerberg ha strappato ad Apple con pacchetti da 300 milioni di dollari. Zuckerberg non ha dato una timeline per il lancio.

Insomma, dopo una versione AI di Zuckerberg per i dipendenti, un software che traccia ogni clic dei lavoratori per addestrare l’AI, ora arrivano gli agenti personali che lavorano giorno e notte per tutti. La visione è chiara, Meta vuole che un agente AI Meta sia il primo punto di contatto per qualsiasi cosa si faccia, a prescindere dal fatto che sia un utente che cerca un ristorante o un’azienda che cerca clienti.

Per i 3,3 miliardi di utenti delle piattaforme Meta, l’agente personale potrebbe arrivare dentro WhatsApp, Instagram o Facebook. Non si deve installare nulla o configurare nulla. È già lì. È il vantaggio che OpenAI, Anthropic e Google non hanno, Meta ha il pubblico più grande del mondo già nelle proprie app.