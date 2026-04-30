Servizi AI di Google: segnalazione AGCOM alla Commissione UE

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha deciso di inviare una segnalazione alla Commissione europea relativa ai servizi AI Overview e AI Mode di Google. L’intervento era stato sollecitato dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) oltre sei mesi fa. A fine dicembre 2025 è stata avviata un’indagine nei confronti dell’azienda di Mountain View per la possibile violazione delle norme antitrust.

Google ha violato il Digital Services Act?

AGCOM ha inviato una richiesta di valutazione dei servizi AI di Google, in qualità di Coordinatore per i servizi digitali, dopo aver ricevuto una segnalazione dalla FIEG (come anticipato dal Presidente durante un convegno a fine febbraio). La federazione aveva evidenziato una diminuzione del traffico verso i siti a causa delle funzionalità AI Overview e AI Mode integrate in Google Search.

In pratica, gli utenti si accontentano dei riassunti delle notizie e non visitano più la fonte. Ciò comporta un danno economico per editori e autori (soprattutto quelli più piccoli e indipendenti). La FIEG ha inoltre sottolineato le possibili conseguenze per libertà di espressione e di informazione. AI Overview e AI Mode possono anche fornite risposte con errori, imprecisioni e allucinazioni (notizie inventate) con conseguente danno di immagine per la fonte citata.

Dopo aver acquisito informazioni da Google e ascoltato le parti interessate (Google, FIEG e Federazione Italiana Settimanali Cattolici) durante le audizioni, AGCOM ha inviato una segnalazione alla Commissione europea. Quest’ultima potrebbe avviare un’indagine per la possibile violazione degli obblighi previsti dal Digital Services Act, tra cui quelli legati alla libertà di informazione, al pluralismo dei media e alla trasparenza dei sistemi di raccomandazione.

La FIEG ha pubblicato un comunicato stampa per ringraziare AGCOM dando la propria disponibilità per avviare un confronto con le piattaforme digitali sull’utilizzo dei contenuti editoriali. Viene anche suggerito un meccanismo di opt-out (esclusione dai dati di addestramento dei modelli AI), senza il rischio di penalizzazioni o riduzione della visibilità dei contenuti.