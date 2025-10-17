Google AI Overview: reclamo della FIEG ad AGCOM

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha presentato un formale reclamo contro Google all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Sotto accusa è il servizio AI Overview disponibile in Italia dal mese di marzo 2025. Una simile azione è stata avviata dalla European Newspaper Publishers’ Association (ENPA).

FIEG contro AI Overview e AI Mode

Gli utenti italiani possono usare AI Overview da circa sette mesi. Il servizio semplifica la ricerca di informazioni su Google Search attraverso la visualizzazione di un riassunto all’inizio della pagina dei risultati. Le fonti sono mostrate in un box lungo il lato destro. Il tradizionale elenco di link è quindi spostato più in basso.

In seguito alla sua introduzione, molti siti web hanno registrato un evidente diminuzione del traffico, in quanto gli utenti non cliccano più sui link. Dall’inizio di ottobre è disponibile anche AI Mode. Come per AI Overview, le fonti sono mostrate lungo il lato destro, ma Google ha eliminato l’elenco dei link ai siti. In pratica è l’interfaccia di Gemini all’interno del motore di ricerca.

La FIEG ha presentato un reclamo contro Google ad AGCOM, in qualità di coordinatore nazionale dei servizi digitali, ovvero l’autorità che monitora il rispetto del Digital Services Act (DSA) in Italia. Secondo la federazione, Google viola il DSA con AI Overview. Il servizio è considerato un “traffic killer“, in quanto gli utenti possono leggere le risposte AI senza cliccare sulle fonti originali.

Stiamo parlando di un prodotto che non solo si pone in diretta concorrenza con i contenuti prodotti dalle aziende editoriali ma che determina anche una riduzione della loro visibilità e reperibilità, e quindi dei relativi introiti pubblicitari, minacciando il loro rifinanziamento. Ciò ha gravi conseguenze per la sostenibilità economica e la diversità dei media, con tutti i rischi correlati alla mancanza di trasparenza e al proliferare dei fenomeni di disinformazione nel dibattito democratico.

Secondo Milano Finanza, AGCOM avrebbe già avviato un’istruttoria. Una simile azione è stata avviata dalla European Newspaper Publishers’ Association (ENPA) presso i coordinatori dei servizi digitali di altri paesi. L’obiettivo è ottenere dalla Commissione europea l’apertura di un procedimento ai sensi del DSA.