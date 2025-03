Google AI Overview disponibile anche in Italia

Gli utenti italiani che effettuano oggi una ricerca su Google vedranno subito una novità. Nella parte superiore della pagina dei risultati è stata aggiunta la sezione AI Overview. La funzionalità che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa è ora disponibile in 10 paesi europei.

AI Overview in Italia

AI Overview è stata annunciata durante la conferenza Google I/O 2024. Inizialmente era accessibile sono negli Stati Uniti. Nel corso dei mesi successivi è arrivata in altri paesi, ma non in Europa. L’azienda di Mountain View non ha chiarito i motivi del ritardo. Forse c’erano problemi con il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) o il Digital Markets Act (lo stesso motivo che ha costretto Apple e Meta a posticipare il lancio delle loro funzionalità AI).

Da oggi, AI Overview è disponibile in Italia, Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svizzera. In tutti i paesi è possibile utilizzare la lingua principale e l’inglese (in Svizzera anche francese, tedesco e italiano). La funzionalità è accessibile ai maggiorenni e occorre l’account Google.

Quando l’utente effettua una ricerca su Google vedrà una nuova sezione nella parte superiore dei risultati. Sfruttando i modelli Gemini, AI Overview fornirà una risposta più dettagliata con link alle fonti. L’azienda californiana sottolinea che ha ricevuto feedback molto positivi dagli utenti durante la fase di test.

Nella pagina dei risultati sono ancora presenti i tradizionali link. La loro visibilità è tuttavia inferiore perché sono stati spostati più in basso, quindi diminuirà il traffico verso i siti web. Gli utenti che vogliono escludere AI Overview possono sfruttare questo trucco.