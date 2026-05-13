Claude down il 13 maggio: tutti gli aggiornamenti sui problemi

Al momento non funziona. Puoi riprovare più tardi . È questo il messaggio di errore mostrato in questo momento da Claude agli utenti, ecco lo screenshot che abbiamo appena catturato sul nostro PC.

Problemi per Claude, le segnalazioni del down

Il chatbot di Anthropic sta incontrando qualche difficoltà, come si nota anche dal grafico delle segnalazioni inviate a Downdetector. Non sono moltissime, ma in aumento, vale la pena monitorare la situazione.

Anche la dashboard ufficiale conferma il numero elevato di errori. Il team della piattaforma è già al lavoro per individuarne la causa e per risolvere nel minor tempo possibile. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Non è la prima volta che accade negli ultimi mesi. Il servizio di Anthropic sembra in qualche modo aver accusato l’improvviso incremento di popolarità: da gennaio in poi ha accolto parecchi utenti delusi da ChatGPT e da alcune mosse di OpenAI.

Aggiornamento (13 maggio 2026, 14:50)

Le segnalazioni inviate a Downdetector sono in aumento. È il sintomo di un problema avvertito da parecchi utenti. Al momento non si registrano altri aggiornamenti da parte di Anthropic.

Aggiornamento (13 maggio 2026, 15:31)

Un update pubblicato nella dashboard ufficiale conferma che i tecnici sono ancora al lavoro per individuare la causa del down, ma le segnalazioni degli utenti sono diminuite in modo significativo, quasi azzerate. Significa che, anche se il problema non è stato ancora risolto, il suo impatto è ora fortemente limitato. Si può tornare a utilizzare Claude.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.