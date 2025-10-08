Google AI Mode arriva anche in Italia

Google ha annunciato l’arrivo di AI Mode in Italia, la nuova esperienza di ricerca che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per offrire risposte più dettagliate alle domande degli utenti. L’azienda di Mountain View ha aggiunto oltre 35 lingue e raggiunto altri 50 paesi, portando il totale ad oltre 200. È accessibile tramite la scheda dedicata in Google Search o l’app Google su Android e iOS.

Come usare AI Mode in Google Search

AI Mode può essere definita una versione potenziata di AI Overview. Quest’ultima mostra un riassunto delle fonti all’inizio della pagina dei risultati delle ricerche. Il tradizionale elenco di link è spostato più in basso. AI Mode sfrutta invece i modelli Gemini con capacità di ragionamento e comprensione multimodale per fornire risposte più approfondite e pertinenti. Non c’è più l’elenco di link, ma le fonti sono citate nella risposta.

Google spiega che è particolarmente utile per domande esplorative e attività complesse, come cercare informazioni, organizzare un viaggio o interpretare istruzioni articolate. Può ricordare anche le precedenti query, ma deve essere attivata la cronologia di ricerca tramite l’opzione Attività web e app nelle impostazioni dell’account Google.

AI Mode è accessibile direttamente all’indirizzo google.com/ai, cliccando sulla scheda dedicata (in alto a sinistra) dopo aver inserito la domanda o tramite l’app Google per Android e iOS. È possibile effettuare una ricerca con testo, voce e immagini.

Google sottolinea che AI Overview permette di incrementare le visite ai siti web che pubblicano contenuti di qualità, ma diversi editori hanno registrato una diminuzione del traffico. AI Mode è stata equiparata ad un furto dalla News/Media Alliance. In futuro potrebbe essere l’impostazione predefinita del motore di ricerca.