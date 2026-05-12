Gemini su Google Home smette di fare il moralista sui cocktail...

Per mesi chi chiedeva a Google Nest Hub la ricetta di un margarita si beccava un bel due di picche. Ora Mountain View ha allentato la presa, e Gemini per Google Home ha finalmente accettato l’idea che gli adulti possano farsi un cocktail senza chiedere il permesso a un algoritmo…

Gemini su Google Home: meno censura e risposte più rapide

Big G ha fatto retromarcia sulla pagina di supporto di Google Home. Gli adulti, scrive l’azienda, sperimenteranno ora una maggiore disponibilità per le query generali, incluse ricette per bevande soggette a restrizioni di età. In pratica, chi è maggiorenne e vuole sapere come si prepara una margarita, finalmente Gemini lo dirà senza far sentire come un adolescente sorpreso a frugare nel mobile bar di famiglia. I filtri erano stati impostati pensando ai minori, e nell’incertezza venivano applicati a tutti.

Per chi avesse provato la richiesta dopo l’aggiornamento e si fosse trovato comunque davanti al muro, Google fornisce un piccolo decalogo di controllo. Bisogna verificare le impostazioni del Parental Control e i filtri sulle risposte di Gemini for Home, entrambi configurabili dentro l’app Google Home. Insomma, la rete di sicurezza esiste ancora, ma adesso è personalizzabile in base a chi vive in casa e a chi si rivolge al dispositivo. Una scelta più matura.

Il pollice in su e in giù

L’altra novità interessante riguarda il feedback. Sui display intelligenti compariranno due piccoli pulsanti dopo la maggior parte delle interazioni vocali, uno con il pollice verso l’alto e uno con il pollice verso il basso. Google dice che le risposte raccolte serviranno a capire cosa migliorare, formula classica che non promette nulla ma lascia intendere che l’azienda voglia raccogliere finalmente segnali strutturati su cosa funziona e cosa no.

La tata diventa riconoscibile dal nome

Con l’aggiornamento arriva anche il riconoscimento personalizzato. Si può ora dire a Gemini che la propria tata si chiama Alice. Da quel momento in poi, quando si chiederà se è arrivata la tata, oppure se è arrivata Alice, l’assistente cercherà un volto familiare nei filmati delle telecamere di sicurezza domestiche e fornirà la risposta. Una piccola comodità.

L’altra funzione che sembra rubata a un film di fantascienza è Home Brief. Si torna a casa dopo una giornata fuori, si chiede a Gemini un riassunto rapido di quello che è successo, e l’assistente racconta. Ad esempio, che il cane ha abbaiato per dieci minuti alle tre del pomeriggio, il corriere ha lasciato un pacco alle quattro e mezza, qualcuno ha suonato il campanello senza ricevere risposta. Tutto compresso in una specie di telegiornale domestico personalizzato.

Le sveglie partono prima, finalmente

Chiude l’elenco un miglioramento minore, ma probabilmente quello che gli utenti apprezzeranno di più nella vita quotidiana, l’impostazione delle sveglie. Gemini risponde più velocemente, riducendo i tempi di attesa e l’esigenza di ripetere il comando una seconda volta.