GitHub Mobile permette di creare nuovi progetti dal telefono

Con GitHub Mobile si può aprire un repository anche mentre si è in fila al supermercato, sull’autobus, in coda alla posta. Basta aprire l’app, premere un pulsante e nasce il progetto. La domanda, però, sorge spontanea: quanti sviluppatori avevano davvero questa urgenza? E soprattutto, quanta della loro vita lavorativa passa davvero davanti a uno schermo da sei pollici?

Creare repository da iOS e Android, la nuova funzione di GitHub Mobile

Fino a oggi GitHub Mobile era soprattutto uno strumento da consultazione: pratico per controllare una pull request al volo o dare un’occhiata alle issue durante una pausa. Mancava però una delle azioni più simboliche dell’esperienza GitHub, cioè creare un repository da zero. Un passaggio basilare, quasi rituale, anche per chi si avvicina alla piattaforma per la prima volta.

L’aggiornamento appena rilasciato su iOS e Android colma quel vuoto e lo fa con la cura che ci si aspetta dalla piattaforma. La creazione del repository può partire da un template, scelta intelligente perché evita all’utente di dover impostare manualmente tutto da capo su uno schermo piccolo. C’è il controllo granulare sulla visibilità, pubblica o privata, l’opzione per aggiungere un file README iniziale, la possibilità di selezionare una licenza. Insomma, le stesse leve disponibili da desktop, solo su un’interfaccia più piccola.

Le istruzioni passo passo

Per chi è curioso di provare la nuova funzione, su iOS si parte dalla schermata Home oppure dal profilo, si tocca il pulsante più e si sceglie “Create repository”. Su Android la creazione si può lanciare dalla Home o dalla sezione Repositories del profilo.

Una volta dentro al flusso di creazione, l’utente può decidere sotto quale account farlo nascere, dargli un nome, impostare la visibilità tra pubblico e privato, scrivere una descrizione opzionale e scegliere se applicare un template. Le opzioni successive cambiano a seconda della strada presa.

Con un template attivo, l’unica scelta aggiuntiva è se includere o meno tutti i branch, opzione disattivata di default. Senza template, si può decidere se inizializzare il repository con un README, sempre disattivato di default, e si possono aggiungere un file .gitignore e una licenza. Una procedura asciutta, pensata per essere completata in poco tempo.

Ma quanto è davvero utile poter creare un repository da telefono? La risposta onesta è: dipende dal tipo di developer che si è. Lo sviluppo software vero e proprio si fa davanti a uno schermo di grandi dimensioni, con una tastiera fisica, magari con due monitor e una sedia ergonomica, non su uno smartphone…

Ci sono però casi d’uso meno romantici, ma più reali. C’è chi vuole prenotare il nome di un progetto prima che qualcun altro se lo accaparri. C’è chi durante un meeting o una chiacchierata al bar ha l’illuminazione per un side project e vuole fissarlo subito, anche solo come scheletro. Tutti scenari plausibili, anche se di nicchia.

L’iPad come jolly

Un dettaglio che merita un discorso a parte è proprio l’uso dell’iPad come dispositivo di sviluppo. Negli ultimi anni Apple ha spinto sempre più questa direzione con tastiere fisiche, app di coding, integrazioni con servizi cloud. Per chi gira con un iPad collegato a una Magic Keyboard e fa light coding tra un caffè e l’altro, poter creare un nuovo repository senza dover aprire il browser desktop è un’aggiunta che ha senso.

Lo stesso vale per chi vive di consulenze o di freelance e si trova spesso in giro. Una telefonata da un cliente, un’idea che parte da subito, un repository da impostare al volo per avere già una base condivisibile. In questi casi l’app non sostituisce il lavoro vero, ma fa da raccoglitore delle prime impostazioni.