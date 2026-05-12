Copilot meno invadente su Office: arriva il pulsante unico

C’è stato un periodo, nemmeno troppo lontano, significava convivere con un piccolo bombardamento visivo. Pulsanti di Microsoft Copilot disseminati ovunque, suggerimenti che spuntavano a sorpresa, finestre laterali che apparivano da sole. Microsoft sembrava convinta che l’AI dovesse essere infilata in ogni angolo disponibile dello schermo. Dopo mesi di proteste più o meno educate, però, a Redmond hanno iniziato a fare pulizia.

Microsoft semplifica Copilot su Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Microsoft sta ripensando il modo in cui Copilot appare dentro Word, Excel, PowerPoint e le altre applicazioni Microsoft 365: meno pulsanti sparsi nell’interfaccia e più suggerimenti contestuali per accompagnare l’utente verso funzioni realmente utili.

Da oggi Copilot vive in due posti soltanto. C’è un’icona nell’angolo in basso a destra dello schermo, lì pronta ad accogliere chi vuole davvero qualcosa. E c’è un punto di ingresso contestuale che compare quando si interagisce con il contenuto, per esempio quando si seleziona un pezzo di testo.

I suggerimenti che cambiano in base a quello che si fa

La novità più curiosa è quella dei suggerimenti proattivi. Passando il mouse sopra il bottone Copilot o usando le scorciatoie da tastiera, l’utente riceve proposte che si adattano a ciò che ha sotto gli occhi. Se non c’è nulla di selezionato, l’assistente offre aiuti generici per redigere o impostare un documento. Se invece è stato evidenziato un paragrafo, una frase o anche solo una parola, le proposte diventano chirurgiche, con riformulazioni mirate e correzioni puntuali.

L’icona fluttuante dà sui nervi? Si può agganciare

Microsoft ha capito che il pulsante galleggiante in basso a destra non è amato da tutti. C’è chi lo trova utile, chi invadente. Per sbarazzarsene, basta fare clic con il tasto destro sul bottone Copilot, voce “Dock” dal menu, e l’icona si sposta lontano dal contenuto.

In futuro, promette l’azienda, si potrà anche trascinare l’icona per ancorarla manualmente a destra del contenuto, oppure a sinistra per chi lavora con lingue che si leggono da destra verso sinistra.

Le nuove scorciatoie

La parte forse più gradita è il restyling delle scorciatoie da tastiera. Chi finora usava Copilot dentro Word o Outlook ricorderà la combinazione Alt + H, F, X per aprire il pannello. Da oggi basta premere F6 per portare il focus sul pulsante Copilot, e poi la freccia verso l’alto per scorrere i suggerimenti proposti.

Per Outlook e Word, su Windows e Mac, arrivano anche le nuove combinazioni unificate Alt + C e Cmd + Control + I, che si attivano da subito per gli utenti che usano la lingua inglese. Il supporto alle altre app e alle altre lingue, italiano compreso, è atteso a breve giro. Microsoft non specifica una data precisa, ma promette che arriverà subito dopo il roll out completo del nuovo punto di ingresso.

Le build e il calendario del rilascio

I requisiti per godersi le novità sono già stati pubblicati. Su Windows serve la build 2606, versione 19822.20182 o successiva. Su Mac serve la build 16.108, versione 26050324 o successiva. Il nuovo pulsante Copilot e le scorciatoie aggiornate stanno arrivando progressivamente su Word, Excel e PowerPoint per Windows e Mac, mentre il supporto per la versione web è atteso a breve. Microsoft punta a raggiungere la disponibilità generale entro l’inizio di giugno.