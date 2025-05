Google AI Mode è equivalente ad un furto

La funzionalità AI Overviews ha già causato una diminuzione del traffico verso i siti web. Dal 20 maggio è disponibile negli Stati Uniti anche AI Mode. La News/Media Alliance ha pubblicato un comunicato stampa per sottolineare che questa nuova modalità di ricerca equivale ad un furto.

Google elimina l’elenco di link

Durante il Google I/O 2025, l’azienda di Mountain View ha comunicato che l’uso del motore di ricerca è aumentato del 10% per le query che sfruttano AI Overviews. La funzionalità usa Gemini per mostrare un riassunto delle informazioni cercate nella parte superiore della pagina dei risultati. L’elenco dei link è ancora presente, ma è stato spostato in basso.

Negli Stati Uniti è disponibile AI Mode attraverso la sua scheda dedicata nel motore di ricerca. In pratica, il chatbot Gemini è stato integrato in Google Search. Con AI Mode viene completamente eliminato il tradizionale elenco dei link ai siti web. Vengono solo aggiunti i link alle fonti all’interno della risposta.

Chiedendo informazioni su AI Mode, Gemini risponde che la funzionalità fornisce “risposte più complete, personalizzate e conversazionali, superando la semplice lista di link“. Il chatbot aggiunge inoltre:

Google sottolinea che l’AI Mode non sostituirà completamente i link tradizionali, ma li integrerà nelle risposte, offrendo sia una sintesi che l’accesso diretto alle fonti originali.

La News/Media Alliance ha evidenziato che AI Mode danneggia gli editori, sia in termini di traffico che di entrate. Danielle Coffey, Presidente e CEO, ha dichiarato:

I link erano l’ultima qualità positiva della ricerca che forniva traffico e profitti agli editori. Ora Google si limita a prendere i contenuti con la forza e li usa senza alcun ritorno, la definizione stessa di furto. I rimedi del Dipartimento di Giustizia devono affrontare questo problema per impedire che un’unica azienda continui a dominare Internet.

Durante il processo sui rimedi è stato evidenziato proprio l’uso di Gemini che potrebbe consentire a Google di ottenere un monopolio anche nella ricerca AI.