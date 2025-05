Google I/O 2025: tutte le novità AI per Search

Durante il Google I/O 2025 sono state annunciate molte novità per Search che sfruttano l’intelligenza artificiale. Dopo AI Overviews, l’azienda di Mountain View ha svelato le tecnologie che cambieranno il modo in cui usano la ricerca online: AI Mode, Project Astra e Project Mariner.

Novità AI per Google Search

AI Overviews, annunciata al Google I/O 2024, è la funzionalità più nota (in Italia è disponibile da marzo). Nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca viene mostrato un riassunto delle informazioni su determinati argomenti. Ora è accessibile in oltre 200 paesi e 40 lingue. Negli Stati Uniti verrà migliorata con Gemini 2.5.

AI Mode è in pratica la versione potenziata di AI Overviews basata su Gemini 2.5 che offre multimodalità e capacità di ragionamento. Inizialmente disponibile solo tramite Search Labs è ora accessibile a tutti gli utenti statunitensi. Nelle prossime settimane verrà aggiunta una scheda dedicata in Search e nell’app Google. Fornisce risposte più dettagliate, eliminando completamente l’elenco dei link ai siti.

Deep Search in AI Mode è un ulteriore livello di approfondimento con centinaia di ricerche. Sfruttando AI Mode sarà possibile inoltre cercare informazioni dettagliate sui prodotti. La funzionalità di shopping sarà disponibile negli Stati Uniti nei prossimi mesi. L’esperimento Try On accessibile negli Stati Uniti tramite Search Labs permette di caricare una foto di se stessi e “provare” i vestiti.

AI Mode può inoltre analizzare dataset complessi e creare grafici o tabelle. Collegando le app Google, tra cui Gmail, gli utenti potranno ottenere suggerimenti personalizzati basati sulle proprie attività e ricerche precedenti.

Search Live è invece la funzionalità basata su Project Astra. Toccando l’icona Live in AI Mode o Google Lens sarà possibile chiedere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera dello smartphone in tempo reale. Sarà inizialmente disponibile tramite Search Labs e per tutti entro l’estate. La stessa funzionalità è già disponibile su Android con Gemini Live.

Infine, AI Mode supporterà Project Mariner, un agente AI che può eseguire compiti per conto dell’utente. Sarà possibile cercare biglietti per eventi e ristoranti, effettuare confronti e inserire automaticamente i dati richiesti. L’utente deve solo completare l’acquisto o confermare la prenotazione.