Spotify: badge per distinguere gli artisti umani dall'AI

Nonostante i frequenti rincari degli abbonamenti, il numero di utenti continua a crescere. Spotify ha sfruttato anche l’intelligenza artificiale per mantenere la leadership nel mercato dello streaming musicale. L’azienda svedese vuole però evidenziare l’autenticità dei brani con un badge che indica gli artisti umani.

Un badge per distinguere gli umani dall’AI

Spotify spiega che è necessario informare gli utenti in merito all’autenticità della musica che ascoltano, considerato l’aumento dei brani generati con l’intelligenza artificiale. Per questo motivo è stato introdotto il badge Verified by Spotify (Verificato da Spotify) per i profili degli artisti. Viene mostrato nella pagina del profilo degli artisti che soddisfano determinati criteri.

Innanzitutto devono rispettare le regole della piattaforma su contenuti pericolosi, ingannevoli, sensibili e illegali. Sono inoltre considerati gli artisti con ascoltatori che cercano i loro brani per un periodo di tempo prolungato.

Infine viene valutata anche la presenza all’interno e all’esterno della piattaforma (date dei concerti, merchandise e account social collegati al profilo). Quest’ultimo requisito non viene ovviamente rispettato dagli artisti generati dall’AI, quindi il badge indicherà chiaramente gli artisti umani.

Il badge è rappresentato da un segno di spunta verde e apparirà nel profilo e accanto al nome nel corso delle prossime settimane. Spotify assegnerà il badge al 99% degli artisti cercati maggiormente dagli utenti. L’azienda svedese aggiornerà anche i profili degli artisti indicando maggiori informazioni sulla loro carriera musicale (numero di pubblicazioni, concerti e altre utili informazioni).

Da metà marzo è disponibile la funzionalità Artist Profile Protection che permette di controllare i brani musicali pubblicati sulla piattaforma. Gli artisti possono approvare le tracce musicali da mostrare nel profilo. È un modo per bloccare i brani creati con l’AI e attribuiti a noti artisti.