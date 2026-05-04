Su Codex arrivano gli animaletti AI che dicono cosa fa l'AI

Basta digitare “/pet” su Codex e un animaletto animato appare come overlay fluttuante sullo schermo. Non scrive codice e non debugga. Dice cosa sta facendo Codex, avvisa quando ha finito un compito e avvisa quando ha bisogno di un input. Nel frattempo fluttua sopra qualsiasi app si stia usando, come un Tamagotchi che ha trovato lavoro nella programmazione.

Gli animaletti preimpostati sono otto. Ma è possibile generare il proprio con il comando “/hatch”, un goblin carino, un drago in miniatura, quello che si vuole. Gli early adopter hanno già creato e condiviso decine di opzioni, incluse versioni di Clippy, l’assistente di Microsoft Office degli anni ’90 che nessuno ha mai amato, ma che tutti ricordano.

Cosa fanno gli animaletti su Codex

Secondo la descrizione ufficiale di OpenAI, gli animaletti sono compagni animati opzionali. Non interagiscono con il codice. Funzionano come interfaccia visiva tra l’utente e Codex: mostrano il thread attivo di Codex senza dover lasciare l’app in cui state lavorando. Se Codex sta analizzando un bug, l’animaletto lo dice. Se ha finito, idem. Se è bloccato, chiede aiuto.

È la funzione “Buddy” emersa nel leak del codice di Claude Code, il Tamagotchi che Anthropic aveva nei piani e che OpenAI ha battuto sul tempo.

Disponibilità

Gli animaletti sono già disponibili su Codex per Windows e macOS. Per un periodo limitato, OpenAI offre 30 giorni di ChatGPT Pro ai creatori dei 10 migliori compagni generati dalla community.

È una funzione frivola? Assolutamente sì. Ma gli sviluppatori passano ore davanti a processi che girano in background, in attesa che l’AI finisca il lavoro. Un animaletto che dice “ho finito” è più piacevole di una notifica testuale.