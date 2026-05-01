Accordo tra Pentagono, Microsoft, NVIDIA, AWS e Reflection

Il Dipartimento della Guerra (ex Dipartimento della Difesa) degli Stati Uniti ha annunciato la sottoscrizione di accordi con sette aziende che sviluppano tecnologie AI. Quelli con OpenAI e SpaceX erano già noti. Il Pentagono ha confermato l’accordo con Google, mentre le new entry sono Microsoft, NVIDIA, Amazon Web Services e Reflection.

Uso dei modelli AI in reti militari classificate

Nel comunicato stampa ufficiale è scritto che le tecnologie AI di SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft e Amazon Web Services verranno utilizzate nelle reti classificate del Dipartimento. Viene in particolare evidenziato l’uso operativo legale per analisi dei dati, comprensione delle situazioni e potenziamento decisionale dei militari in ambienti complessi.

Non ci sono ovviamente dettagli specifici, ma quasi certamente i modelli AI delle suddette aziende verranno sfruttati per la pianificazione delle missioni militari e l’individuazione dei bersagli, come già avviene dall’inizio delle operazioni militari contro l’Iran. In questo caso viene usato Claude di Anthropic.

L’azienda guidata da Dario Amodei non è ovviamente inclusa nell’elenco, in quanto rimane nella blacklist del Pentagono per non aver rimosso le restrizioni ai suoi modelli. Nel comunicato stampa viene citata in maniera indiretta con queste parole:

Il Dipartimento continuerà a costruire un’architettura che impedisca la dipendenza da un singolo provider AI e garantisca flessibilità a lungo termine. L’accesso ad una vasta gamma di funzionalità di AI provenienti dall’intero e resiliente ecosistema tecnologico americano fornirà ai militari gli strumenti necessari per agire con sicurezza e proteggere la nazione da qualsiasi minaccia.

Nonostante lo scontro legale in corso, la Casa Bianca vuole ottenere l’accesso al modello Claude Mythos di Anthropic. Le sue capacità di cybersicurezza sono già utilizzate dalla NSA per trovare vulnerabilità nei software di Microsoft.