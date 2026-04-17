La Casa Bianca vuole usare Claude Mythos di Anthropic

Come è noto, Anthropic è stata inserita nella “blacklist” del Dipartimento della Guerra, in quanto non permette ai militari di usare i modelli Claude senza restrizioni. Nonostante ciò, la Casa Bianca vuole utilizzare il nuovo modello Claude Mythos in alcune agenzie federali per la ricerca di vulnerabilità software. Intanto circolano voci su un incontro tra il CEO di Anthropic e funzionari dell’amministrazione Trump che potrebbe risolvere le tensioni.

Claude Mythos entra dalla finestra?

Claude Mythos è troppo potente per essere offerto a tutti. Anthropic ha quindi fornito l’accesso solo ad un numero limitato di partner attraverso il Project Glasswing. Dato che l’azienda californiana è finita nella blacklist, nessuna agenzia federale può usare i suoi modelli. Chi li utilizza deve scegliere un’alternativa (ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google o Grok di xAI) entro sei mesi.

L’annuncio di Claude Mythos ha cambiato le carte in tavola. Secondo le fonti di Politico, almeno due grandi agenzie federali vogliono aggirare il ban e testare il nuovo modello. Si tratta del Dipartimento del Commercio e del Dipartimento del Tesoro. Il Chief Information Officer di quest’ultimo vuole usare Claude Mythos per cercare vulnerabilità nei sistemi interni.

In pratica, Anthropic è stata considerata un pericolo per la sicurezza nazionale, ma il governo statunitense vuole accedere ad un suo modello per migliorare le protezioni contro eventuali attacchi informatici di nemici stranieri, tra cui Cina, Russia e Iran. Il Chief Information Officer dell’Office of Management and Budget della Casa Bianca ha inviato un’email ai funzionari di vari Dipartimenti, tra cui Guerra (ex Difesa), Tesoro, Commercio, Sicurezza Interna e Giustizia, per comunicare che intende fornire l’accesso a Claude Mythos dopo aver aggiunto alcune protezioni.

Ciò significa che la Casa Bianca ha già ottenuto l’accesso al nuovo modello, ma non c’è nessuna conferma ufficiale di Anthropic o del governo. Secondo Axios, Dario Amodei (CEO dell’azienda californiana) incontrerà oggi alcuni funzionari dell’amministrazione Trump per cercare di ricucire i rapporti e probabilmente mettere fine allo scontro legale.