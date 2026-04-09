Anthropic rimane nella blacklist del Pentagono

Un tribunale di appello del District of Columbia ha respinto la richiesta di Anthropic, quindi l’azienda rimane nella blacklist del Pentagono. La decisione è opposta a quella di un tribunale della California emessa a fine marzo. Entrambe riguardano la sospensione della designazione come “supply chain risk”, in attesa dei processi veri e propri.

Anthropic rimane fuori dai nuovi contratti

Il Dipartimento della Guerra (ex Dipartimento della Difesa) voleva usare Claude per scopi militari senza restrizioni. Anthropic ha invece vietato la sorveglianza di massa dei cittadini americani e il controllo delle armi autonome. L’azienda californiana è stata quindi inserita in una speciale blacklist (supply chain risk), solitamente riservata a società straniere che rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale.

La designazione è avvenuta sulla base di due leggi distinte, quindi Anthropic ha chiesto la sospensione della designazione a due tribunali separati in California e District of Columbia. Il tribunale della California ha garantito l’ingiunzione preliminare (il governo ha presentato ricorso), quindi Claude può essere utilizzato da tutte le agenzie governative, Pentagono escluso.

Il tribunale di appello del District of Columbia ha invece respinto la richiesta di Anthropic. L’azienda californiana rimane nella blacklist e Claude non può essere utilizzato dai fornitori terzi che sottoscrivono nuovi contratti con il Pentagono. I giudici hanno tuttavia evidenziato che Anthropic potrebbe subire danni economici irreparabili, per cui è necessaria una risoluzione della questione in tempi brevi.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

Siamo grati che il tribunale abbia riconosciuto la necessità di risolvere rapidamente queste problematiche e restiamo fiduciosi che i tribunali alla fine concorderanno sul fatto che queste designazioni sono illegali. Sebbene questo caso fosse necessario per proteggere Anthropic, i nostri clienti e i nostri partner, il nostro obiettivo rimane quello di collaborare proficuamente con il governo per garantire che tutti gli americani possano beneficiare di un’intelligenza artificiale sicura e affidabile.

Dal Dipartimento della Guerra non è arrivata nessuna comunicazioni ufficiale. Il nuovo Procuratore Generale Todd Blanche ha festeggiato la decisione con un post su X. Lo scontro legale durerà ancora diversi mesi.

