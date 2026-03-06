Ufficiale il ban di Anthropic negli USA: scontro legale

Dopo l’annuncio del Segretario della Difesa (Pete Hegseth) è arrivata la conferma ufficiale. Anthropic è stata designata come “supply chain risk” per la sicurezza nazionale. Ciò significa che nessun fornitore del governo statunitense potrà avere rapporti commerciali con l’azienda californiana. Il CEO Dario Amodei ha comunicato che la questione verrà risolta in tribunale. Il Pentagono continua però ad usare Claude durante gli attacchi all’Iran.

Anthropic non bloccherà l’accesso a Claude

Il CEO ha confermato di aver ricevuto la lettera dal Dipartimento della Guerra (nuovo nome del Dipartimento della Difesa). Anthropic è stata quindi considerata un’azienda pericolosa per la sicurezza nazionale, una designazione solitamente riservata alle aziende straniere che hanno legami con nemici storici degli Stati Uniti, come Cina, Russia e Corea del Nord.

Per la prima volta un’azienda statunitense è stata inserita in questa speciale blacklist. Nella lettera è scritto “con effetto immediato”. In realtà è prevista una fase di transizione di sei mesi. Il modello Claude di Anthropic viene attivamente utilizzato per la pianificazione degli attacchi e la scelta dei bersagli in Iran attraverso il Maven Smart System di Palantir. Il governo ha sottoscritto accordi con xAI e OpenAI, ma i rispettivi modelli non sono ancora integrati nei sistemi classificati.

Il Dipartimento della Guerra afferma che i militari devono poter usare le tecnologie AI per tutti gli scopi legali. Anthropic non vuole che Claude venga utilizzato per sorvegliare i cittadini americani e controllare le armi autonome. Secondo Dario Amodei, il ban non è legale, quindi lo scontro proseguirà in tribunale.

Il CEO ha sottolineato che la designazione “supply chain risk” avrà conseguenze solo per i fornitori del Dipartimento della Guerra. Non si estende quindi a tutte le aziende. Microsoft ha già comunicato che continuerà ad usare Claude in Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot e AI Foundry.

Amodei ha confermato che non bloccherà l’accesso a Claude, quindi il Dipartimento della Guerra potrà usare il modello e riceverà ancora supporto finché non avverrà il passaggio ad un altro provider (quasi certamente OpenAI).