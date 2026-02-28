Ban di Claude negli USA: Anthropic denuncia il governo

Come previsto, il Segretario della Difesa (Pete Hegseth) ha comunicato che Anthropic verrà designata come “supply chain risk”, in quanto non ha rimosso le restrizioni per l’uso militare di Claude. L’azienda californiana ha quindi prontamente annunciato che porterà il governo in tribunale.

Scontro tra Anthropic e amministrazione Trump

Dario Amodei (co-fondatore e CEO di Anthropic) ha rifiutato le modifiche contrattuali chieste dal Dipartimento della Difesa, ribadendo che Claude non può essere utilizzato per la sorveglianza di massa dei cittadini americani e il controllo delle armi autonome. Circa cinque ore dopo la scadenza dell’ultimatum è arrivato l’ennesimo sproloquio di Donald Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth Social che Anthropic è un’azienda di sinistra che vuole decidere come i militari combattono le guerre. Ha quindi ordinato a tutte le agenzie federali di non utilizzare più le tecnologie di Anthropic. L’azienda californiana ha ora sei mesi di tempo per soddisfare la richiesta del Dipartimento della Difesa, altrimenti avrà “gravi conseguenze civili e penali“.

Il Segretario della Difesa ha successivamente comunicato su X che Anthropic verrà designata come “supply chain risk”. In pratica è stata considerata un’azienda che rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento. Ciò significa che nessun fornitore del governo statunitense potrà avere rapporti commerciali con Anthropic.

L’azienda californiana ha risposto sul sito ufficiale, sottolineando che non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale dal Dipartimento della Difesa o dalla Casa Bianca. Ha inoltre aggiunto che la designazione come “supply chain risk”, solitamente riservata agli avversari stranieri e mai applicata ad un’azienda americana, rappresenta un pericoloso precedente. La questione verrà quindi risolta in tribunale.

Anthropic ha infine smentito l’affermazione del Segretario della Difesa. La designazione come “supply chain risk” riguarda solo l’uso di Claude come parte di contratti del Dipartimento della Difesa e non può influenzare il modo in cui gli appaltatori utilizzano Claude per servire altri clienti. In pratica:

Per i clienti individuali o con contratto commerciale con Anthropic che accedono a Claude (tramite API, claude.ai o altri prodotti) non cambierà nulla.

Per gli appaltatori del Dipartimento della Difesa, la designazione (se formalmente adottata) inciderebbe solo sull’utilizzo di Claude per lavori a contratto del Dipartimento della Difesa. Non cambierà nulla in caso di utilizzo per qualsiasi altro scopo.

Difficilmente Anthropic accetterà le condizioni del governo nei prossimi sei mesi. Fornirà tuttavia supporto durante la transizione ad un altro provider (probabilmente OpenAI).