Anthropic non rimuoverà le restrizioni di Claude per uso militare

Entro le ore 17:00 di oggi doveva arrivare una risposta all’ultimatum del Dipartimento della Difesa. Dario Amodei (CEO di Anthropic) ha comunicato circa 24 prima che non accetterà i nuovi termini contrattuali. L’azienda californiana non rimuoverà le restrizioni di Claude per uso militare, quindi potrebbe essere inserita in una “blacklist”.

Claude non può essere usato per le armi autonome

Anthropic ha sottoscritto un contratto da 200 milioni di dollari con il Dipartimento della Difesa a metà luglio 2025. Claude è stato il primo modello AI ad ottenere la certificazione per l’uso in sistemi classificati e viene già ampiamente sfruttato per diverse attività militari.

Il Segretario della Difesa (Pete Hegseth) vuole rinegoziare i termini contrattuali per consentire l’uso dei modelli AI senza restrizioni. L’obiettivo del Pentagono è utilizzare Claude per ogni attività consentita dalla legge. L’attuale contratto prevede due restrizioni.

Claude non può essere usato per la sorveglianza di nassa dei cittadini americani. Questo è uno degli utilizzi consentiti dalla legge. Oggi è infatti possibile ottenere registrazioni dettagliate degli spostamenti e della navigazione web senza chiedere un mandato al giudice. L’intelligenza artificiale consente di assemblare questi dati e costruire un quadro completo della vita di qualsiasi persona, automaticamente e su larga scala.

Claude non può inoltre essere usato per il controllo delle armi autonome. Oggi non esiste nessun modello che possa garantire la sicurezza. Per questi motivi, Anthropic non rimuoverà le restrizioni. Il portavoce del Pentagono ha dichiarato che Cloude non verrà utilizzato per le suddette attività. Il sottosegretario alla difesa per ricerca e tecnologia ha affermato che Amodei è un bugiardo.

A meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, Anthropic perderà il contratto da 200 milioni di dollari e verrà probabilmente inserita nell’elenco delle aziende con “supply chain risk”, una classificazione solitamente riservata alle minacce per la sicurezza nazionale. Potrebbe essere anche invocato il Defense Production Act per imporre l’obbligo di accettare i nuovi termini contrattuali. Lo scontro rischia di finire in tribunale.