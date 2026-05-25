Il 99% dei CEO taglierà posti di lavoro per colpa dell'AI

Il rapporto Mercer Global Talent Trends 2026, che ha intervistato migliaia di dirigenti nel mondo, dice che il 99% dei CEO prevede di tagliare i posti di lavoro a causa dell’AI nei prossimi due anni. E solo il 32% ritiene che esseri umani e macchine possano coesistere in modo ottimale in azienda. La maggioranza vede l’automazione come un sostituto, non come un complemento.

Mentre Sam Altman scriveva su X che il catastrofismo sui posti di lavoro fosse probabilmente sbagliato e Jensen Huang diceva che l’AI avrebbe creato un numero enorme di posti di lavoro, i CEO del mondo reale si stanno muovendo in direzione opposta.

I giovani sono i primi della lista ad essere sostituiti dall’AI

I posti di ingresso nella carriera sono considerati i più facili da automatizzare. Sono i ruoli che i neolaureati occupano per acquisire le basi del mestiere, e che i dirigenti preferiscono affidare a strumenti disponibili 24 ore su 24, senza formazione né contributi previdenziali.

Il mercato del lavoro per i 22-27enni sta attraversando il periodo peggiore dalla pandemia. È il dato che Yann LeCun invita a ignorare e che il rapporto Mercer conferma con i numeri.

Nel 2026, solo il 44% dei dipendenti dichiara di sentirsi realizzato professionalmente, contro il 66% nel 2024. L’ansia da sostituzione AI è così diffusa che i ricercatori hanno proposto un termine ufficiale: AIRD, “AI Replacement Dysfunction”, disfunzione da sostituzione AI. Un nuovo acronimo nel mondo aziendale. Questo, per una volta, non fa ridere nessuno.

I fatti che precedono il rapporto

A febbraio, il responsabile di Microsoft AI ha avvertito che la maggior parte dei lavori d’ufficio sarebbe stata automatizzata entro 18 mesi. Amazon ha licenziato 16.000 dipendenti per sostituirli con strumenti automatizzati. Persino Indeed ha tagliato 1.300 persone perché la propria AI faceva il loro lavoro.

Il rapporto Mercer non dice nulla che le notizie degli ultimi mesi non avessero già suggerito. Ma trasforma gli aneddoti in un dato statistico: 99%. Il divario tra ciò che i CEO delle aziende AI dicono in pubblico, che l’AI non ci sostituirà e ciò che i CEO di tutte le altre aziende pianificano in privato, è il dato più significativo del rapporto.