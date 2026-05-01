OpenAI migliora la sicurezza degli account con Yubico

OpenAI ha annunciato Advanced Account Security, un insieme di impostazioni per proteggere gli account ChatGPT da eventuali accessi non autorizzati. Sono state introdotte soprattutto per determinate categorie di utenti, ma sono disponibili per tutti. L’azienda californiana ha sottoscritto anche un accordo con Yubico per la vendita di due YubiKey personalizzate.

Come funziona la sicurezza avanzata

OpenAI spiega che Advanced Account Security permette di rafforzare le protezioni contro gli attacchi che portano al furto di informazioni e dell’account. Questa probabilità è maggiore per alcune categorie di persone, come giornalisti, politici, dissidenti e ricercatori. Le impostazioni sono opt-in (devono essere attivate dall’utente) e si applicano agli account ChatGPT e Codex.

È possibile scegliere metodi di login più sicuri (passkey o chiavi hardware), invece della password. Ciò elimina il rischio derivante dagli attacchi di phishing. Un’altra impostazione riguarda il recupero dell’account. Se i cybercriminali ottengono indirizzo email e/o numero di telefono possono prendere il controllo dell’account. Advanced Account Security disattiva il recupero con email e SMS, quindi è necessario usare passkey o chiavi hardware.

Viene inoltre ridotta la durata delle sessioni e deve essere effettuato nuovamente l’accesso. Gli utenti ricevono anche notifiche quando viene effettuato un accesso da un nuovo dispositivo e possono visualizzare e gestire le sessioni attive sui vari dispositivi.

Infine, l’attivazione delle impostazioni di sicurezza avanzate impedisce automaticamente l’uso delle conversazioni per l’addestramento dei modelli. Gli utenti che partecipano al programma Trusted Access for Cyber per testare i modelli con migliori capacità di cybersicurezza, come GPT-5.5-Cyber, dovranno attivare obbligatoriamente Advanced Account Security dal 1 giugno 2026.

Uno dei produttori più noti di chiavi hardware è Yubico. OpenAI ha avviato una collaborazione con l’azienda svedese che consente agli utenti con account ChatGPT di acquistare a prezzo scontato le YubiKey C Nano e YubiKey C NFC per il login tramite notebook e smartphone.