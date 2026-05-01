Nuova VPN? Ecco qual è la migliore da attivare a maggio 2026

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN da attivare a maggio 2026, in questo momento, l’opzione giusta non può che essere NordVPN. Il servizio, anche questo mese, si conferma essere la migliore VPN sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.
Sfruttando la promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.
Perché scegliere NordVPN come nuova VPN
Con NordVPN c’è la possibilità di sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata
- l’uso della rete sicura con una politica zero log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dei dati di utilizzo
- l’accesso a un network con oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo, in modo da “spostare” l’indirizzo IP e navigare online senza blocchi geografici e censure
- la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati
Grazie alla promozione in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi, sempre con 30 giorni di garanzia di rimborso.
Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter contare su una VPN senza limiti, sempre molto veloce e sicura da utilizzare per navigare online.
Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una semplice procedura di attivazione online.