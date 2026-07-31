 Bastano 2 dollari per oscurare il LED degli occhiali smart di Meta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bastano 2 dollari per oscurare il LED degli occhiali smart di Meta

Con una spesa davvero irrisoria si trovano accessori che nascondono il LED sugli occhiali smart di Meta, tanti saluti alla privacy.
Bastano 2 dollari per oscurare il LED degli occhiali smart di Meta
Sicurezza Privacy
Con una spesa davvero irrisoria si trovano accessori che nascondono il LED sugli occhiali smart di Meta, tanti saluti alla privacy.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti da chi ha a cuore la tutela della privacy, si prestano a potenziali abusi per questo riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Mark Zuckerberg si è accorto delle tante proteste che stanno mettendo i dispositivi della categoria sotto una cattiva luce, cercando di correre ai ripari con accorgimenti dedicati, per evitare un danno reputazionale che rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di 2 dollari per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare gli abusi.

Occhiali smart di Meta: il LED non basta

La redazione di Engadget ha pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo (guardalo su YouTube, l’embed non funziona) mostra una sorta di clip che si posiziona esattamente davanti al LED di uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley (Vanguard), per impedire che si veda quando si illumina, durante l’acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi costa 15 dollari.

L'accessorio che blocca il LED sugli occhiali smart Meta Oakley Vanguard

Il secondo accessorio è stato invece acquistato per 16,99 dollari, in un kit che ne contiene una dozzina. È sostanzialmente uno sticker composto da due parti: una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda oscura il LED, rendendolo invisibile a chi è intorno.

Adesivi e accessori venduti alla luce del sole

Entrambi i prodotti sono pubblicizzati su TikTok. La redattrice di Engadget che ha pubblicato i filmati ha raccontato di averli comprati semplicemente seguendo un link comparso sul social network. Non ha reso noti i loro nomi né il venditore, ma è un segreto di Pulcinella: basta una ricerca su Amazon e altri e-commerce per trovarne parecchi. Qui sotto un esempio.

Uno dei tanti prodotti del genere, in libera vendita online

Fonte: Engadget

Pubblicato il 31 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta

Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta
VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN

VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN
AI Act: pareri del Garante Privacy sui decreti legislativi

AI Act: pareri del Garante Privacy sui decreti legislativi
Vendita di dati personali: sanzione di 2 milioni a Lusha

Vendita di dati personali: sanzione di 2 milioni a Lusha
Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta

Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta
VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN

VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN
AI Act: pareri del Garante Privacy sui decreti legislativi

AI Act: pareri del Garante Privacy sui decreti legislativi
Vendita di dati personali: sanzione di 2 milioni a Lusha

Vendita di dati personali: sanzione di 2 milioni a Lusha
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
31 lug 2026
Link copiato negli appunti