Bastano 2 dollari per oscurare il LED degli occhiali smart di Meta

Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti da chi ha a cuore la tutela della privacy, si prestano a potenziali abusi per questo riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Mark Zuckerberg si è accorto delle tante proteste che stanno mettendo i dispositivi della categoria sotto una cattiva luce, cercando di correre ai ripari con accorgimenti dedicati, per evitare un danno reputazionale che rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di 2 dollari per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare gli abusi.

Occhiali smart di Meta: il LED non basta

La redazione di Engadget ha pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo (guardalo su YouTube, l’embed non funziona) mostra una sorta di clip che si posiziona esattamente davanti al LED di uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley (Vanguard), per impedire che si veda quando si illumina, durante l’acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi costa 15 dollari.

Il secondo accessorio è stato invece acquistato per 16,99 dollari, in un kit che ne contiene una dozzina. È sostanzialmente uno sticker composto da due parti: una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda oscura il LED, rendendolo invisibile a chi è intorno.

Adesivi e accessori venduti alla luce del sole

Entrambi i prodotti sono pubblicizzati su TikTok. La redattrice di Engadget che ha pubblicato i filmati ha raccontato di averli comprati semplicemente seguendo un link comparso sul social network. Non ha reso noti i loro nomi né il venditore, ma è un segreto di Pulcinella: basta una ricerca su Amazon e altri e-commerce per trovarne parecchi. Qui sotto un esempio.