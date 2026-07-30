VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare all'estero, ecco la nuova promo di NordVPN

La scelta giusta per una nuova VPN è rappresentata da NordVPN, che oggi propone una nuova promo da cogliere al volo. Scegliendo il piano biennale e aggiungendo il codice promo BLAZE4MO al momento dell’attivazione, è possibile ottenere 4 mesi extra, riducendo il prezzo da 3,33 euro al mese.

In più, l’offerta garantisce un coupon per ottenere 3 GB di traffico con una delle eSIM di Saily. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promozione in corso è disponibile con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da scegliere oggi è NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso sicuro a Internet anche se la connessione non è privata.

Per gli utenti che si affidano al servizio ci sono altri vantaggi, come la possibilità di navigare senza tracciamento della propria attività, grazie a una politica no log certificata. In aggiunta, è possibile usare il servizio da 10 dispositivi in contemporanea per ogni account, in modo da sfruttare al massimo la VPN.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare blocchi su base geografica e censure online, andando a spostare il proprio IP in un altro Paese.

La promozione in corso con NordVPN permette, quindi, di poter sfruttare una VPN completa, veloce e sicura per una connessione privata e senza blocchi all’accesso a siti web, andando anche ad aggiungere una eSIM Saily con 3 GB gratuiti da utilizzare durante un viaggio all’estero. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.