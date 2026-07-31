 Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta
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Password complesse, sicure e uniche solo con NordPass, oggi in offerta

Crea e gestisci password complesse, sicure e uniche grazie a NordPass, la soluzione perfetta oggi in offerta a un prezzo veramente speciale.
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Sicurezza Privacy
Crea e gestisci password complesse, sicure e uniche grazie a NordPass, la soluzione perfetta oggi in offerta a un prezzo veramente speciale.
NordPass - Canva
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Scegliendo NordPass crei e gestisci password complesse, sicure e uniche su tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente. Grazie alla sua app multi-device puoi fare tutto in totale comodità, creando il tuo ecosistema personale per la gestione e compilazione automatica di credenziali, account e dettagli di pagamento come carte di credito e conti bancari. Tutto questo e molto altro ancora in offerta a un prezzo speciale. Abbonati subito a soli 1,39 euro per i primi 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo.

Ottieni NordPass

Grazie a questo servizio rafforzi la tua sicurezza online, proteggi e organizzi le tue credenziali su tutti i dispositivi ed eviti che cybercriminali esperti riescano a violare i tuoi accessi. Tra l’altro, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tutta la tranquillità del mondo per provare questo prodotto e tenerlo se ti piace. Altrimenti potrai richiedere un rimborso totale della spesa affrontata. Cosa stai aspettando? Sfrutta ogni vantaggio di questo servizio.

Perché NordPass è un password manager unico nel suo genere

NordPass è un password manager unico nel suo genere. Non hai altre soluzioni così complete come questa. Abbonati subito a soli 1,39 euro per i primi 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo. Dotato di supporto multipiattaforma, gestisci con estrema facilità e comodità le password sui tuoi dispositivi Android, iOS e desktop. Niente sarà un ostacolo.

Ottieni NordPass

Il monitoraggio del dark web e salute password è una funzionalità integrata in grado di identificare i dati esposti e le password deboli in tutti i tuoi account. In questo modo puoi intervenire tempestivamente, prima che sia troppo tardi. L’applicazione offre una cassaforte per tutti i dati sensibili che ti permette di conservare al sicuro i dati delle tue carte di credito e i documenti privati, come la carta d’identità.

Solo tu puoi accedere all’app grazie all’autenticazione a due fattori effettiva. E con email masking proteggi la tua identità online creando e utilizzando indirizzi alias di posta elettronica. NordPass è l’unico password manager che integra una suite di sicurezza unica nel suo genere con inclusa NordVPN, la VPN potente più amata sul mercato. E con questa azienda hai sicurezza a conoscenza zero, ovvero i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata e un’architettura a conoscenza zero.

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Pubblicato il 31 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
31 lug 2026
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