Nuova offerta NordVPN: 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB gratis con le eSIM di Saily

NordVPN è la VPN da scegliere durante l’estate 2026 e la nuova promo estiva rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento) è possibile ottenere un coupon per avere 3 GB da usare con le eSIM di Saily. Il prezzo per l’utilizzo della VPN è ridotto a 3,33 euro al mese e ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.
La VPN da scegliere oggi
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN che ha tutte le carte in regola per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la crittografia del traffico dati per una protezione della connessione anche quando si sta utilizzando una rete non privata
- una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online
- un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio indirizzo IP
- l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati
La promo estiva garantisce uno sconto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO, e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.
Per i nuovi utenti c’è anche un coupon per riscattare una eSIM Saily da usare all’estero con 3 GB gratuiti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una veloce procedura di attivazione online.
Si tratta di una promozione valida per un periodo di tempo limitato e che può essere attivata premere sul box riportato qui di sotto.