 Nuova offerta NordVPN: 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB gratis con le eSIM di Saily
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Nuova offerta NordVPN: 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB gratis con le eSIM di Saily

Con la nuova promo di NordVPN è possibile attivare il piano da 28 mesi con un prezzo ridotto e con 3 GB all'estero da usare con Saily.
Nuova offerta NordVPN: 28 mesi a prezzo scontato e 3 GB gratis con le eSIM di Saily
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Con la nuova promo di NordVPN è possibile attivare il piano da 28 mesi con un prezzo ridotto e con 3 GB all'estero da usare con Saily.
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NordVPN è la VPN da scegliere durante l’estate 2026 e la nuova promo estiva rappresenta un’occasione da cogliere al volo. Scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO da aggiungere al momento del pagamento) è possibile ottenere un coupon per avere 3 GB da usare con le eSIM di Saily. Il prezzo per l’utilizzo della VPN è ridotto a 3,33 euro al mese e ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

nordvpn

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN che ha tutte le carte in regola per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la crittografia del traffico dati per una protezione della connessione anche quando si sta utilizzando una rete non privata
  • una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di spostare il proprio indirizzo IP
  • l’accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati

La promo estiva garantisce uno sconto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice sconto BLAZE4MO, e include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.

Per i nuovi utenti c’è anche un coupon per riscattare una eSIM Saily da usare all’estero con 3 GB gratuiti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una veloce procedura di attivazione online.

Si tratta di una promozione valida per un periodo di tempo limitato e che può essere attivata premere sul box riportato qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
31 lug 2026
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