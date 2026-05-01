Musk ammette che xAI ha usato i modelli di OpenAI per Grok

Giovedì, durante il secondo giorno di testimonianza nel processo contro OpenAI, Elon Musk ha ammesso sotto giuramento che la sua startup AI xAI ha usato i modelli di OpenAI per migliorare i propri, attraverso una tecnica chiamata distillazione.

La stessa pratica per cui OpenAI e Anthropic hanno accusato le aziende cinesi come DeepSeek. Musk fa causa a OpenAI per aver tradito la missione dell’AI sicura per l’umanità, e nel frattempo la sua azienda usa i modelli di OpenAI per addestrare Grok…

xAI ha usato i modelli OpenAI per Grok: Musk lo ammette sotto giuramento

La distillazione è una pratica in cui un modello AI più grande fa da “insegnante” a un modello più piccolo, trasferendogli conoscenze. È un metodo legittimo quando un’azienda usa i propri modelli per crearne versioni più piccole e efficienti. Diventa controverso quando un’azienda usa i modelli di un concorrente per far apprendere ai propri, una scorciatoia che permette di ottenere capacità simili in poco tempo e a buon mercato.

Alla domanda se xAI avesse distillato la tecnologia di OpenAI, Musk ha cercato di eludere: Generalmente tutte le aziende AI lo fanno. Alla domanda se fosse un sì, ha risposto: In parte. Quando è stato pressato, ha aggiunto: È pratica standard usare altre AI per validare la propria AI.

“Validare” e “distillare” sono due cose diverse. Validare significa confrontare i risultati. Distillare significa usare l’output di un modello per addestrarne un altro. L’ammissione in parte lascia intendere che xAI ha fatto più che semplice validazione.

L’ironia della situazione

OpenAI ha accusato pubblicamente DeepSeek di aver distillato i suoi modelli. Anche Google ha introdotto misure contro quelli che definisce attacchi di distillazione. E Musk, che porta avanti una causa contro OpenAI per motivi etici, ha riconosciuto che la sua azienda utilizza tecniche simili a quelle criticate quando vengono attribuite ad aziende cinesi.

Il punto è questo: la stessa pratica viene interpretata in modo diverso a seconda di chi la utilizza. Quando è un’azienda a impiegarla per sviluppare i propri sistemi, tende a essere descritta come una tecnica comune e accettata nel settore. Quando invece è un concorrente, soprattutto straniero, a farlo, la stessa pratica viene presentata come un’appropriazione indebita di tecnologia. In altre parole, non cambia tanto il metodo, quanto il giudizio su chi lo applica.

Come scrive Anthropic nel proprio blog sulla questione: La distillazione è un metodo di addestramento ampiamente usato e legittimo. Ma può anche essere usata per scopi illeciti: i concorrenti possono usarla per acquisire capacità potenti da altri laboratori in una frazione del tempo e del costo che servirebbe per svilupparle indipendentemente.

Musk torna in aula per il prossimo round del processo.