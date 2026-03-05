Codex arriva su Windows: l'AI che scrive codice ora è sul PC

A poco più di un mese di distanza dall’arrivo della versione per macOS, da oggi l’app di Codex per il coding agentico è ufficialmente disponibile anche su Windows. OpenAI ha condiviso un link che punta dritto al Microsoft Store per il download e l’installazione su PC.

È disponibile l’app Windows di Codex

È disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, vale a dire che anche chi ha un abbonamento Free può utilizzare lo strumento, così come chi ha scelto di mettere mano al portafoglio e attivare una sottoscrizione ai piani Go, Plus e Pro, ovviamente con diverse limitazioni. Ecco alcune delle funzionalità integrate.

esecuzione di più agenti di codifica in parallelo, in modalità multitasking;

gestione del lavoro e degli ambienti cloud senza causare conflitti;

passaggio rapido da un’attività all’altra e da un progetto all’altro;

supporto a flussi di lavoro riutilizzabili con strumenti e script;

automatizzazione dei task ripetitivi per delegare le attività di routine;

personalizzazione della configurazione;

esecuzione all’interno di una sandbox con autorizzazioni limitate per la sicurezza.

Al primo avvio chiede di effettuare il login con lo stesso account utilizzato per ChatGPT o di inserire una chiave API. Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie (via browser) e selezionato una cartella nel disco fisso in cui salvare i progetti, ci si trova di fronte alla schermata principale dell’app ed è possibile iniziare a creare codice.

La versione Windows dell’applicazione era molto richiesta: OpenAI ha dichiarato che c’erano oltre 500.000 sviluppatori iscritti alla lista d’attesa per poterla provare.

Se non impostata diversamente, Codex per Windows utilizza il modello GPT-5.3-Codex lanciato il mese scorso. Volendo è possibile effettuare lo switch e passare a un altro scegliendo tra GPT-5.2-Codex, GPT-5.1-Codex-Max, GPT-5.2 e GPT-5.1-Codex-Mini, quest’ultimo particolarmente adatto nel caso in cui sia richiesta grande velocità di esecuzione. Per ognuno è possibile decidere il livello di ragionamento.