 Codex arriva su Windows: l'AI che scrive codice ora è sul PC
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Codex arriva su Windows: l'AI che scrive codice ora è sul PC

OpenAI ha pubblicato l'applicazione di Codex per Windows, per scrivere codice con l'AI, scegliendo tra diversi modelli e in modo sicuro.
Codex arriva su Windows: l'AI che scrive codice ora è sul PC
Business AI Informatica App e Software
OpenAI ha pubblicato l'applicazione di Codex per Windows, per scrivere codice con l'AI, scegliendo tra diversi modelli e in modo sicuro.
Punto Informatico

A poco più di un mese di distanza dall’arrivo della versione per macOS, da oggi l’app di Codex per il coding agentico è ufficialmente disponibile anche su Windows. OpenAI ha condiviso un link che punta dritto al Microsoft Store per il download e l’installazione su PC.

È disponibile l’app Windows di Codex

È disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, vale a dire che anche chi ha un abbonamento Free può utilizzare lo strumento, così come chi ha scelto di mettere mano al portafoglio e attivare una sottoscrizione ai piani Go, Plus e Pro, ovviamente con diverse limitazioni. Ecco alcune delle funzionalità integrate.

  • esecuzione di più agenti di codifica in parallelo, in modalità multitasking;
  • gestione del lavoro e degli ambienti cloud senza causare conflitti;
  • passaggio rapido da un’attività all’altra e da un progetto all’altro;
  • supporto a flussi di lavoro riutilizzabili con strumenti e script;
  • automatizzazione dei task ripetitivi per delegare le attività di routine;
  • personalizzazione della configurazione;
  • esecuzione all’interno di una sandbox con autorizzazioni limitate per la sicurezza.

L'app di Codex in versione Windows

Al primo avvio chiede di effettuare il login con lo stesso account utilizzato per ChatGPT o di inserire una chiave API. Dopo aver concesso le autorizzazioni necessarie (via browser) e selezionato una cartella nel disco fisso in cui salvare i progetti, ci si trova di fronte alla schermata principale dell’app ed è possibile iniziare a creare codice.

La versione Windows dell’applicazione era molto richiesta: OpenAI ha dichiarato che c’erano oltre 500.000 sviluppatori iscritti alla lista d’attesa per poterla provare.

Se non impostata diversamente, Codex per Windows utilizza il modello GPT-5.3-Codex lanciato il mese scorso. Volendo è possibile effettuare lo switch e passare a un altro scegliendo tra GPT-5.2-Codex, GPT-5.1-Codex-Max, GPT-5.2 e GPT-5.1-Codex-Mini, quest’ultimo particolarmente adatto nel caso in cui sia richiesta grande velocità di esecuzione. Per ognuno è possibile decidere il livello di ragionamento.

Pubblicato il 5 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google cambia lo store e riduce le commissioni

Google cambia lo store e riduce le commissioni
Anthropic accusa OpenAI: Le promesse al Pentagono sono bugie

Anthropic accusa OpenAI: Le promesse al Pentagono sono bugie
App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnala

App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnala
Poste Italiane down il 5 marzo: tutti gli aggiornamenti

Poste Italiane down il 5 marzo: tutti gli aggiornamenti
Google cambia lo store e riduce le commissioni

Google cambia lo store e riduce le commissioni
Anthropic accusa OpenAI: Le promesse al Pentagono sono bugie

Anthropic accusa OpenAI: Le promesse al Pentagono sono bugie
App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnala

App Android che asciugano la batteria, ora Google Play le segnala
Poste Italiane down il 5 marzo: tutti gli aggiornamenti

Poste Italiane down il 5 marzo: tutti gli aggiornamenti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
5 mar 2026
Link copiato negli appunti